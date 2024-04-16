Використовують соцмережі: у ГУР повідомили, як кремль дискредитує мобілізацію в Україні

У Головному управлінні розвідки Міноборони України попередили громадян, що російська влада проводить чергову інформаційну операцію проти нашої країни, яка направлена на дискредитацію процесу мобілізації.

Зокрема, в ГУР звернули увагу, що у соцмережах (найбільше у ТікТок) з’являються відео, на яких нібито українські чоловіки відпочивають за кордоном та хизуються цим й називають себе "ухилянтами".

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"Подібний контент швидко набирає перегляди та коментарі аудиторії ― схвальні та критичні, але дискусії під цими відео тільки просувають їх у тренди. Для подібного контенту одночасно були створені "народні" пісні, у текстах яких завжди простежується основний меседж ― вихваляння ухилянтів", – зауважили в ГУР.

У розвідці звернули увагу, що "синхронність появи численних пісень та відео, що "героїзують" чоловіків, які відмовляються стати на захист власної країни, анонімність їхніх авторів та просування цього контенту організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію".

Зазначається, що російська пропаганда має на меті внести розкол у суспільстві, ніби в країні є "оборонці", а є "ухилянти".

"Мета таких дій ворога ― зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння. Пропаганда кремля не припиняє спроб підірвати українське суспільство зсередини, дискредитувати образ Захисників і Захисниць України, застосовуючи для цього будь-які методи", – кажуть у ГУР.

Розвідка закликала ігнорувати подібну інформацію.

"Треба завжди памʼятати, що можливістю жити і зокрема споживати різноманітний контент у соцмережах ми завдячуємо лише Оборонцям України", - резюмували в ГУР.

Нагадаємо, Зеленський підписав закони про мобілізацію з 25 років та електронний кабінет.

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