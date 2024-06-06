Маєте слабке та рідке волосся? Тоді ці зачіски підійдуть саме вам (фото)

У жінок, що мають слабке й тонке волосся, виникає проблема із вибором тієї зачіски, що приховає ці проблеми. Однак стилісти стверджують, що засмучуватися немає причин, оскільки вдало підібрана зачіска здатна омолодити свою власницю й підкреслити її найкращі риси.

У коментарі SheFinds професіонали розкрили кілька шикарних стрижок і укладок для збільшення об’єму, які варто спробувати цього літа.

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Італійський боб

Італійський Боб. Джерело: Splash News

Ця стрижка підкреслить ваші найкращі риси обличчя та додасть об’єму волоссю. Ця стрижка доволі легка в укладанні, тож вам не доведеться щоранку витрачати на це купу часу.

Багатошаровий лоб

Лоб із чубчиком. Джерело: Splash News

Якщо до класичного лоба додати чубчик, ви приховаєте зморшки на чолі, а текстуровані прядки додадуть об'єму волоссю.

Піксі з глибоким боковим проділом

Піксі. Джерело: Splash News

Ця зачіска миттєво надає об’єму короткому волоссю. До того ж проділ можна робити не лише посередині, а на тій частині, де треба додати пишності.

Хвилястий шаг

Шаг. Джерело: Splash News

Це доволі універсальна зачіска. А чубчик підійде для обрамлення обличчя й надання йому молодості.

Піксі з чубчиком

Піксі з чубчиком. Джерело: Shutterstock

Така зачіска може підкреслити ваші очі, вилиці та форму обличчя. Ця стрижка має закручуватися навколо голови, щоб приховати втрату волосся.

Раніше стилісти показали модні зачіски для чоловіків на літо.

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