Не псуйте свій образ: що категорично не можна робити, якщо у вас рідке та тонке волосся

Багато жінок стикаються з проблемою рідкого та тонкого волосся, але це не привід для паніки. Важливо знати, яких дій слід уникати, щоб не погіршити стан тонких пасом, а також як обирати зачіски, які будуть виглядати якнайкраще.



Команда UAportal спільно з ТСН підготувала поради для власниць такого типу волосся – чого саме їм слід уникати та від яких зачісок краще відмовитися.

Ось основні поради:

Не варто відрощувати довге волосся . Часто власниці тонкого волосся вважають, що довжина може компенсувати необхідний об’єм, але насправді це лише підкреслює тонкість і може перевантажити слабкі волосяні фолікули.

. Часто власниці тонкого волосся вважають, що довжина може компенсувати необхідний об’єм, але насправді це лише підкреслює тонкість і може перевантажити слабкі волосяні фолікули. Не робіть драбинку по всій довжині. Така стрижка не додасть об’єму, як може здатися, вона найкраще підходить для густого волосся.

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Відмовтеся від прямого чубчика . Рівні зрізи, особливо чубчик, можуть лише акцентувати на відсутності об’єму.

. Рівні зрізи, особливо чубчик, можуть лише акцентувати на відсутності об’єму. Не робіть одночасно хвіст та проділ . Це може зробити волосся візуально ще тоншим. Краще зробити гладкий хвіст без проділу для природного вигляду.

. Це може зробити волосся візуально ще тоншим. Краще зробити гладкий хвіст без проділу для природного вигляду. Не піднімайте волосся біля коріння . Для тонкого волосся краще використовувати стиль укладання з мокрим ефектом за допомогою гелю.

. Для тонкого волосся краще використовувати стиль укладання з мокрим ефектом за допомогою гелю. Великі локони не найкращий вибір для тонкого волосся, оскільки вони можуть виглядати неприродно. Тонкі завитки з легкою фіксацією лаком будуть мати кращий вигляд.

Не рекомендується нарощування волосся , оскільки це може послабити вже тонке волосся і зменшити його кількість.

, оскільки це може послабити вже тонке волосся і зменшити його кількість. Уникайте занадто складних і "тугих" зачісок. Вони можуть візуально зменшити об’єм волосся.

Вони можуть візуально зменшити об’єм волосся. Стилісти радять уникати стрижки боб з тупими кінчиками, оскільки довжина пасом до лінії щелепи підкреслює відсутність об’єму і рідкість волосся.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про кращі зачіски для жінок із сивим волоссям на 2024 рік.

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