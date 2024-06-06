Имеете слабые и редкие волосы? Тогда эти прически подойдут именно вам (фото)

У женщин, имеющих слабые и тонкие волосы, возникает проблема с выбором прически, которая скроет эти проблемы. Однако стилисты утверждают, что огорчаться нет причин, поскольку удачно подобранная прическа способна омолодить свою обладательницу и подчеркнуть ее лучшие качества.

В комментарии SheFinds профессионалы раскрыли несколько шикарных стрижек и укладок для увеличения объема, которые стоит попробовать этим летом.

Вас также заинтересует: Осветить волосы можно без химии: 5 простых безопасных способов

Итальянский боб

Итальянский Боб. Источник: Splash News

Эта стрижка подчеркнет ваши лучшие черты лица и придаст объем волосам. Эта стрижка довольно легка в укладке, так что вам не придется каждое утро тратить на это кучу времени.

Многослойный лоб

Лоб с челкой. Источник: Splash News

Если к классическому лбу добавить челку, вы скроете морщины во главе, а текстурированные пряди придадут объему волосам.

Пикси с глубоким боковым пробором

Пикси. Источник: Splash News

Эта прическа мгновенно придает объем коротким волосам. К тому же пробор можно производить не только посередине, а на той части, где нужно добавить великолепия.

Волнистый шаг

Шаг. Источник: Splash News

Это довольно универсальная прическа. А челка подойдет для обрамления лица и придания ему молодости.

Пикси с челкой

Пикси с челкой. Источник: Shutterstock

Такая прическа может подчеркнуть ваши глаза, скулы и форму лица. Эта стрижка должна закручиваться вокруг головы, чтобы скрыть потерю волос.

Ранее стилисты показали модные прически для мужчин на лето.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!