Харьков атакован шахедами: оккупанты попали в частный сектор, место отдыха и объект инфраструктуры

В ночь на 21 мая российские оккупационные нанесли удары по Харькову. Враг применил для атаки беспилотные барражирующие боеприпасы Shahed.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что во время атаки шахедами пострадали частные дома: "Там пожары… Сейчас известно о трех пострадавших - всем уже предоставлена медицинская помощь. На месте пожаров работают все соответствующие службы и волонтеры".

Атака шахедов по Харькову. Источник: t.me/synegubov/9597

Атака шахедов по Харькову. Источник: t.me/synegubov/9597

Атака шахедов по Харькову. Источник: t.me/synegubov/9597

Также враг попал по одному из любимых мест отдыха харьковчан.

Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА, прокомментировал, что в результате ударов вражескими беспилотниками по Харькову оказали помощь четырем пострадавшим: "Враг всю ночь наносил удары по Харькову. Обломки вражеских шахедов зафиксированы в четырех локациях".

В 02:09 в результате падения обломков горели 2 частных дома и гараж. Пострадали 3 человека: 61-летний мужчина, 69-летняя и 72-летняя женщина. У всех – острая реакция на стресс.

Остальные два удара – в дорожное покрытие и тротуар частного сектора, без пожара. Пострадавших нет.

Еще один обломок повредил микроавтобус, также возник пожар.

В 7:05 в результате вражеских ракетных обстрелов по объекту транспортной инфраструктуры пострадал 53-летний гражданский мужчина.

Осмотр мест попаданий и ликвидация последствий продолжаются.

Напомним, 19 мая россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Харьковщины авиабомбами и "Искандерами".

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