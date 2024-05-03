ГУР о новом возможном наступлении оккупантов: попытаются взять два города

Глава военной разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий прояснил ситуацию на фронте и высказался о возможном новом наступлении российских оккупационных войск.

В интервью The Economist Скибицкий заявил, что ситуация на фронте сложная и может усугубиться. В частности, он считает, что оккупанты могут попытаться устроить новое наступление на приграничные области Украины.

Представитель ГУР считает, что враг активизируется на территориях Донецкой и Луганской областей Украины: "российский приказ вышел "что-то взять" вовремя для великолепия Дня победы 9 мая, или, если это не так, перед визитом Владимира Путина в Пекин через неделю".

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Он предполагает, что Россия готовится к наступлению в направлении Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления, говорит Скибицкий, зависят от крепости украинской обороны на Донбассе.

"Основной толчок России начнется в конце мая или начале июня", — считает генерал. По его данным, у границы с Харьковской областью россияне накопили 35 тысяч военнослужащих, но намерены увеличиться это число до 50-70 тысяч.

У Скибицкого есть данные, что россия на своей центральной территории создает так называемую дивизию резервов (от 15 до 20 тысяч человек). Этот резерв может присоединиться к наступлению.

Он спрогнозировал, что в мае Россия будет использовать военный план по дестабилизации. В частности, оккупанты уже проводят дезинформационную кампанию, направленную на подрыв украинской мобилизации и политической легитимности президента Зеленского (20 мая должен закончиться его президентский срок). В этом смысле Скибицкий напомнил, что Конституция Украины предусматривает бессрочное продление полномочий главы в военное время.

"Они (россияне. – Ред.) будут трясти ситуацию, как смогут", – говорит Скибицкий.

Также генерал, как пишет The Economist, не видит возможности Украины выиграть войну на поле боя. Даже если Силы обороны смогли отбросить российские силы обратно к границам: "Это не прекратило бы войну". По его словам, такие войны могут закончиться только договорами. Он считает, что "содержательные переговоры" могут начаться не раньше, чем во второй половине 2025 года, поскольку тогда Россия столкнется с серьезными "встречными ветрами".

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал самые горячие точки фронта и предупредил об обострении ситуации.

Ранее военные объяснили, почему сейчас нельзя заморозить войну.

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