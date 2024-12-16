Де в Україні не буде світла 16 грудня та що відомо про зміни у графіках

З 16 грудня 2024 року в Україні вводяться нові графіки стабілізаційних відключень світла, які будуть однаковими для всіх регіонів і допоможуть більш рівномірно розподіляти електроенергію серед споживачів. Відтепер застосування обмежень за часом стане прогнозованим, а кількість годин без світла зменшиться для багатьох споживачів.

У ДТЕК повідомили, що за наказом НЕК Укренерго, у понеділок, 16 грудня, діють стабілізаційні відключення електроенергії. В компанії закликали "розумно споживати електроенергію", щоб зменшити навантаження на мережу та уникнути екстрених відключень.

"16 грудня стабілізаційні відключення триватимуть з 07:00 до 20:00. Також з цього дня в усіх областях України почнуть діяти нові графіки відключень. Вони розроблені за ініціативою Укренерго та Міністерства енергетики, щоб покращити управління енергосистемою", – зауважили в компанії.

Нові графіки

Нова система відключень електрики, як зазначили в ДТЕК, включає важливі зміни, зокрема, кожну чергу відключень розділили на дві підчерги (наприклад, 1.1 і 1.2). Це дозволить відключати менше споживачів одночасно, а також дасть можливість більш точного розподілу навантаження на енергосистему. Крім того, відключення та підключення будуть тривати не більше 30 хвилин, що допоможе зробити процес більш ефективним, повідомили у ДТЕК.

Нові графіки відключень електрики з 16 грудня. Джерело: facebook.com/DTEKcompany

Причини змін в графіках відключень

Оновлення графіків пов’язано з необхідністю спрощення управління енергосистемою, особливо в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Раніше графіки відрізнялися залежно від області, що ускладнювало їхнє використання в умовах дефіциту електроенергії. Тепер єдиний підхід дозволить краще контролювати ситуацію і забезпечить більш справедливий розподіл світла по всій країні.

Переваги нової системи

Оновлені графіки мають кілька ключових переваг. По-перше, вони дають змогу точніше планувати час, коли буде світло, завдяки чітким інтервалам на день і тиждень. По-друге, зміна черг та підчерг зменшує кількість відключених одночасно, а між відключеннями буде принаймні 3,5 години зі світлом. Це дозволить споживачам краще адаптуватися до відключень, наприклад, зарядити пристрої чи прогріти будинок.

Що зміниться для бізнесу та промисловості

Для бізнесу та промислових підприємств введено більш строгий контроль за дотриманням графіків відключень. Якщо підприємства не будуть виконувати вказівки щодо обмежень, обленерго запровадить аварійні відключення для таких споживачів. Це стосується і підключених до магістральних мереж споживачів, що знаходяться під контролем "Укренерго".

Прогнозування та оновлення графіків

Графіки відключень тепер будуть оновлюватися щодня ввечері, а також з’явиться можливість переглядати прогноз на цілу добу або навіть на тиждень вперед. Це дозволить кожному споживачу планувати свої дії заздалегідь і знати, коли точно буде світло. Залишатимуться так звані "білі" і "сірі" зони, де світло може бути відключене, але завдяки новим підходам часи відключень стали більш прогнозованими.

Попри оновлені графіки, енергетична ситуація в Україні все ще залишається складною. Російські атаки на енергетичну інфраструктуру та пошкодження магістральних підстанцій продовжують впливати на постачання електроенергії. Однак введення нових графіків дозволить значно покращити ситуацію, якщо все йтиме за планом.

Робота системи в умовах дефіциту енергії

Попри всі оновлення, система стабілізаційних відключень буде застосовуватися лише у випадку дефіциту енергії. Вона не діятиме постійно, а лише тоді, коли виникають проблеми з потужностями в енергосистемі або коли неможливо імпортувати електроенергію. Зміни в графіках будуть вводитись у разі необхідності, і споживачі будуть попереджені заздалегідь.

Контроль за виконанням графіків

За дотриманням нових графіків будуть стежити відповідні органи, зокрема, Держенергонагляд. Однак у разі локальних аварій чи нових атак на енергетичну інфраструктуру, графіки можуть бути змінені. Споживачі зможуть відслідковувати актуальні зміни на офіційних сайтах операторів системи розподілу, таких як "Укренерго", ДТЕК або місцеві обленерго.

Раніше в уряді прояснили ситуацію з тарифами на електроенергію в Україні.

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