Где в Украине не будет света 16 декабря и что известно об изменениях в графиках

С 16 декабря 2024 г. в Украине вводятся новые графики стабилизационных отключений света, которые будут одинаковыми для всех регионов и помогут более равномерно распределять электроэнергию среди потребителей. Теперь применение ограничений по времени станет прогнозируемым, а количество часов без света уменьшится для многих потребителей.

В ДТЭК сообщили, что по приказу НЭК Укрэнерго, в понедельник, 16 декабря, действуют стабилизационные отключения электроэнергии. В компании призвали "умно потреблять электроэнергию", чтобы снизить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений.

"16 декабря стабилизационные отключения продлятся с 07:00 до 20:00. Также с этого дня во всех областях Украины начнут действовать новые графики отключений. Они разработаны по инициативе Укрэнерго и Министерства энергетики, чтобы улучшить управление энергосистемой", — отметили в компании.

Новые графики

Новая система отключений электричества, как отметили в ДТЭК, включает важные изменения, в частности, каждую очередь отключений разделили на две подочереди (например, 1.1 и 1.2). Это позволит отключать меньше потребителей одновременно, а также позволит более точному распределению нагрузки на энергосистему. Кроме того, отключения и подключения будут длиться не более 30 минут, что поможет сделать процесс более эффективным, сообщили в ДТЭК.

Новые графики отключений электричества с 16 декабря. Источник: facebook.com/DTEKcompany

Причины изменений в графиках отключений

Обновление графиков связано с необходимостью упрощения управления энергосистемой, особенно в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Ранее графики отличались в зависимости от области, что усложняло их использование в условиях дефицита электроэнергии. Теперь единый подход позволит лучше контролировать ситуацию и обеспечит более справедливое распределение света по всей стране.

Преимущества новой системы

Обновленные графики имеют несколько ключевых преимуществ. Во-первых, они позволяют более точно планировать время, когда будет свет, благодаря четким интервалам на день и неделю. Во-вторых, изменение очередей и подочереди уменьшает количество отключенных одновременно, а между отключениями будет по крайней мере 3,5 часа со светом. Это позволит потребителям лучше адаптироваться к отключениям, например зарядить устройства или прогреть дом.

Что изменится для бизнеса и промышленности

Для бизнеса и промышленных предприятий введен более строгий контроль соблюдения графиков отключений. Если предприятия не будут выполнять указания по ограничениям, облэнерго введет аварийные отключения для таких потребителей. Это касается и подключенных к магистральным сетям потребителей, находящихся под контролем "Укрэнерго".

Прогнозирование и обновление графиков

Графики отключений теперь будут обновляться каждый вечер, а также появится возможность просматривать прогноз на целые сутки или даже на неделю вперед. Это позволит каждому потребителю планировать свои действия заранее и знать, когда будет свет. Будут оставаться так называемые "белые" и "серые" зоны, где свет может быть отключен, но благодаря новым подходам времена отключений стали более прогнозируемыми.

Несмотря на обновленные графики, энергетическая ситуация в Украине все еще остается сложной. Российские атаки на энергетическую инфраструктуру и повреждение магистральных подстанций продолжают влиять на снабжение электроэнергией. Однако введение новых графиков позволит значительно улучшить ситуацию, если все пойдет по плану.

Работа системы в условиях дефицита энергии

При всех обновлениях система стабилизационных отключений будет применяться только в случае дефицита энергии. Она не будет действовать постоянно, а только когда возникают проблемы с мощностями в энергосистеме или когда невозможно импортировать электроэнергию. Изменения в графиках будут вводиться в случае необходимости и потребители будут предупреждены.

Контроль за выполнением графиков

За соблюдением новых графиков будут следить соответствующие органы, в частности Госэнергонадзор. Однако в случае локальных аварий или новых атак на энергетическую инфраструктуру графики могут быть изменены. Потребители смогут отслеживать актуальные изменения на официальных сайтах операторов системы распределения, таких как "Укрэнерго", ДТЭК или местные облэнерго.

Ранее в правительстве прояснили ситуацию с тарифами на электроэнергию в Украине.

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