Експертка пояснила, за яких обставин можна не йти оновлювати дані у ТЦК

В Україні триває загальна мобілізація, а згідно з новим законом, військовозобов'язані особи мають оновити дані у ТЦК. За ухилення від оновлення даних передбачені штрафи.

Однак є категорії осіб, які можуть не оновлювати дані. Про це "Суспільному" розповіла експертка з мобілізаційних питань та військового обліку Наталія Печериця.

"Це люди, яких виключили з військового обліку. У статті 37 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" детально розписано, кого повинні брати на військовий облік, та в яких випадках людину виключають з військового обліку", – зазначила вона.

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Печериця пояснила, що з військового обліку можуть виключити, якщо людина припинила громадянство України, якщо її визнали непридатною для військової служби, тобто за станом здоров'я, якщо людину визнали в установленому законом порядку безвісти зниклою або її оголосили померлою. Для всіх інших осіб є причини, через які можна не з'явитись в ТЦК по повістці.

"Це перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території або смерть близького родича. Це може бути смерть когось із батьків, дружини, чоловіка, дитини, рідного брата чи сестри, діда чи баби, або близького родича дружини", – сказала вона.

Якщо людина має поважну причину, то не пізніше трьох днів, від визначених у повістці дати й часу, має повідомити про причини неявки. Також закріпили обов'язок прибути потім упродовж семи днів. Тобто спочатку повідомити протягом трьох днів про причину неявки, а потім упродовж семи днів прибути, інакше – буде штраф.

Нагадаємо, новий законопроєкт, що стосується мобілізації в Україні, вніс значні корективи у критерії військової придатності. Серед істотних змін, запроваджених цим законом, – оновлення переліку хвороб очей, які є підставою для звільнення від військової служби.

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