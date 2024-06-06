Українці масово хочуть звільнятися: у чому причина

Нещодавнє дослідження на ринку праці України виявило, що значна частина працівників, а саме 63%, розглядають можливість переходу на іншу роботу в найближчі півроку. Невдоволення рівнем заробітної плати є поширеним серед українських працівників. Вони вважають, що справедлива середня зарплата мала б складати 32 404 гривні щомісяця, у той час як реальна середня зарплата в країні становить лише 18 464 гривні.

Представниця дослідницького агентства Вікторія Скорбота зазначила: "Ми представили результати опитування українських працівників щодо їхньої готовності змінювати роботу, ключових чинників під час вибору місця працевлаштування, популярних джерел пошуку роботи та очікувань рівня заробітної плати". Про це пише NV Бізнес.

Нещодавно проведене опитування виявило, що значна частина населення України (63%) розглядає перспективу зміни робочого місця в найближчі півроку. З них 31% вже твердо вирішили змінити роботу, тоді як 32% ще замислюються над цим кроком.

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Експертка зазначає, що головними причинами, які штовхають людей до пошуку нової роботи, є прагнення заробляти більше. Також серед факторів, які не влаштовують працівників, виявилися відсутність можливостей для професійного розвитку та кар’єрного росту, незадовільні умови праці, напружена атмосфера в колективі та розбіжності між особистими цінностями та цінностями компанії.

Індекс задоволеності заробітною платою, який відображає співвідношення між середньою фактичною та бажаною зарплатою, складає всього 57%. Це означає, що в середньому українці заробляють лише трохи більше половини тієї суми, яку вони б хотіли отримувати.

Найбільша різниця між очікуваною та реальною зарплатою спостерігається серед осіб з низьким рівнем доходу (менше 7500 грн), де бажана зарплата в середньому в 2,5 рази вища за фактичну. Дане дослідження було проведене за допомогою онлайн-опитування (CAWI) з 13 лютого по 3 березня 2024 року серед 322 респондентів віком від 18 до 64 років, які проживають на підконтрольній території України.

Нагадаємо, усім українцям перерахували мінімалку з 1 квітня.

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