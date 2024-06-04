Що робити, якщо заброньованому прийшла повістка: відповідь юриста

В Україні триває війна, а разом з нею й загальна мобілізація. Військовозобов'язаним українцям вручають повістки, але трапляються випадки, коли вони приходять тим, хто має бронь від мобілізації. Що робити в такій ситуації? Як реагувати і чи йти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки? Роз'яснення дає юрист в коментарі РБК-Україна.

Що таке бронь від мобілізації?

Бронювання від мобілізації - це відстрочка від призову на військову службу під час воєнного стану. Її надають працівникам певних галузей, критично важливих для функціонування економіки та оборони країни. Всі заброньовані військовозобов'язані мають перебувати на спеціальному обліку.

Є бронь, але прийшла повістка - що робити?

На жаль, через недосконалість системи іноді трапляється, що повістки отримують навіть ті, хто вже заброньований. Чи можуть мобілізувати людину, яка має бронь? Юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько пояснює, як діяти в такій ситуації:

"Звісно, після отримання повістки ті, хто має відстрочку від мобілізації у вигляді бронювання, повинні з'явитися до ТЦК і СП та надати докази бронювання", - каже експерт.

Навіть якщо ви заброньовані, ігнорувати повістку не можна. Це може призвести до штрафів або навіть адміністративної відповідальності.

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Що робити в ТЦК?

Прийдіть до ТЦК з документом, який підтверджує бронювання. Це може бути витяг з наказу Міністерства економіки України про бронювання, або лист з вашого підприємства, де зазначено, що ви зарезервовані.

Оновіть свої дані (якщо це необхідно) та пройдіть медкомісію (якщо вас про це попросять).

Важливо пам'ятати, що мобілізувати заброньованого військовозобов'язаного можуть лише за його власною згодою.

Якщо ви маєте сумніви щодо законності дій представників ТЦК СП, ви можете надіслати їм копії документів, які підтверджують вашу бронь, цінним листом.

Нагадаємо,ми вже писали про мобілізацію рятувальників та поліціянтів.

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