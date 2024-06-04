Что делать, если забронированному пришла повестка: ответ юриста

В Украине идет война, а вместе с ней и всеобщая мобилизация. Военнообязанным украинцам вручают повестки, но есть случаи, когда они приходят тем, кто имеет бронь от мобилизации. Что делать в такой ситуации? Как реагировать и идти ли в территориальный центр комплектования и социальной поддержки? Разъяснение дает юрист в комментарии РБК-Украина.

Что такое бронь от мобилизации?

Бронирование от мобилизации – это отсрочка от призыва на военную службу во время военного положения. Ее предоставляют работникам определенных отраслей, критически важных для функционирования экономики и обороны страны. Все забронированные военнообязанные должны состоять на специальном учете.

Есть бронь, но пришла повестка – что делать?

К сожалению, из-за несовершенства системы иногда случается, что повестки получают даже те, кто уже забронирован. Могут ли мобилизовать человека, имеющего бронь? Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько объясняет, как действовать в такой ситуации:

"Конечно, после получения повестки те, кто имеет отсрочку от мобилизации в виде бронирования, должны явиться в ТЦК и СП и предоставить доказательства бронирования", – говорит эксперт.

Даже если вы забронированы, игнорировать повестку нельзя. Это может привести к штрафам или даже к административной ответственности.

Читайте также: Придется ли проходить ВЛК при обновлении данных: в ТЦК дали исчерпывающий ответ

Что делать в ТЦК?

Придите в ТЦК с документом, подтверждающим бронирование. Это может быть выписка из приказа Министерства экономики Украины о бронировании или письмо из вашего предприятия, где указано, что вы зарезервированы.

Обновите свои данные (если необходимо) и пройдите медкомиссию (если вас об этом попросят).

Важно помнить, что мобилизовать забронированного военнообязанного могут только по собственному согласию.

Если вы сомневаетесь в законности действий представителей ТЦК СП, вы можете отправить им копии документов, подтверждающих вашу бронь, ценным письмом.

Напомним, мы уже писали о мобилизации спасателей и полицейских.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !