Більше, ніж просто балачки: експерти розповіли, що спонукає нас обговорювати інших

Національна ініціатива психічного здоров’я, започаткована Оленою Зеленською під назвою "Ти як?", надала глибокий аналіз причин, через які люди мають схильність до обговорення інших.

З історичного боку, обмін плітками був вкорінений у нашому суспільстві як первісний спосіб передачі інформації, дозволяючи людям бути в курсі подій та значущих новин.

З еволюційної точки зору, плітки дозволяли менш домінуючим членам спільноти об’єднуватись проти більш сильних або агресивних особистостей, що сприяло збереженню рівноваги влади.

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Може здатися, що плітки зменшують внутрішньогрупову агресію, створюючи ілюзію можливості уникнення прямих конфліктів.

Однак у сучасному світі плітки можуть підривати взаємну довіру, спричиняти розрив соціальних зв’язків та знижувати групову підтримку, оскільки люди втрачають довіру один до одного.

Більше того, особи, які стають об’єктами пліток, можуть відчувати зниження самоповаги та втрату впевненості в собі. Тому необхідно бути уважними у спілкуванні, пам’ятати про повагу до гідності інших та уникати негативного впливу пліток.

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