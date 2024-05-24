Бої за Часів Яр: ударна група Black Swan зупинила штурм ворога (відео)

Під час боїв у місті Часів Яр у Донецькій області ударна група "Чорний лебідь" 255 штурмового батальйону Збройних сил України дві доби стримувала атаку російських окупантів, що проривали лінію оборону міста механізованими групами та десантом.

Як повідомили у Телеграм-каналі Black Swan, всі штурми були відбиті, ворог відступив зі значними втратами. На відео потрапив результат штурму.

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"У ніч на 22 травня окупанти здійснили спробу прориву на броні, використавши декілька одиниць техніки, в тому числі танк Т-90… Десант 2-х БМП та екіпаж Т-90 частково згоріли в техніці, решті зусиллями нашої групи при підтримці авіації не дали покинути поле бою живими", – повідомили бійці "Чорного лебедя".

Зазначається, що після двох діб невдалих штурмів окупаційні сили відновлюються та не намагаються проводити штурмові дії такої інтенсивності, які могли б призвести до прориву оборони.

"Спостерігаємо поповнення живою силою розрахунків ворога", – додали бійці.

Карта бойових дій сьогодні. Джерело: deepstatemap.live

Нагадаємо, днями на Донеччині підрозділ Shadow авіабомбою GLSDB ефектно знищив будівлю, де ховалося два десятки окупантів.

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