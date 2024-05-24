Бои за Часов Яр: ударная группа Black Swan остановила штурм врага (видео)

Во время боев в городе Часов Яр в Донецкой области ударная группа "Черный лебедь" 255 штурмового батальона Вооруженных сил Украины двое суток сдерживала атаку российских оккупантов, прорывавших линию оборону города механизированными группами и десантом.

Как сообщили в Телеграм-канале Black Swan, все штурмы были отбиты, враг отступил со значительными потерями. На видео попали результаты штурма.

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"В ночь на 22 мая оккупанты совершили попытку прорыва на броне, использовав несколько единиц техники, в том числе танк Т-90… Десант 2-х БМП и экипаж Т-90 частично сгорели в технике, остальные усилия нашей группы при поддержке авиации не дали покинуть поле боя живыми", – сообщили бойцы "Черного лебедя".

Отмечается, что после двух суток неудачных штурмов оккупационные силы возобновляются и не пытаются проводить штурмовые действия такой интенсивности, которые могли бы привести к прорыву обороны.

"Наблюдаем пополнение живой силой расчетов врага", – добавили бойцы.

Карта боевых действий сегодня. Источник: deepstatemap.live

Напомним, на днях в Донецкой области подразделение Shadow авиабомбой GLSDB эффектно уничтожило здание, где скрывалось два десятка оккупантов.

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