Тікаємо відпочивати від сезонної алергії. Туристичні напрямки, які борються з астмою та проявами полінозу в Україні

Разом з періодом цвітіння настає період сезонних алергій. Замість того, щоб атакувати аптеки, оберіть собі напрям для відпочинку, який не лише поліпшить або прибере ознаки алергії, а й надасть лікувальну підтримку організму з тривалим ефектом. Якщо ви досі думаєте, що єдиною панацеєю для алергіків є море, ми вас здивуємо.

Що таке не алергічна зона

Так називають місцевість, яка знаходиться на висоті понад 1 500 над рівнем моря. Карпатський напрям може порадувати вас різноманіттям відпочинку на цій межі та вище. Починаючи з вказаної позначки повітря значно чистіше. В такій місцевості в рази зменшуються кліщі, пил, різні фекалії, що містять алергічний білок, шкідливі гриби, пліснява і кардинально змінюється цвітіння. Повітря сухе та прохолодне.

Гуцульська гойдалка на висоті 1 500 метрів над рівнемо моря – Карпати. Джерело: @carpathians.ua

На цьому лікувальні властивості висоти не закінчуються. Лишень за кілька днів у вас покращиться кровообіг та робота серця, що позитивно впливає на роботу всього організму. Збільшення еритроцитів у крові насичує тіло і мозок киснем. Цей ефект триває якийсь час і після повернення з відпочинку. А регулярний двотижневий відпочинок на карпатських висотах веде організм до стабільного покращення та зцілення. Такі хвороби як сінна лихоманка, постійні бронхіти, пневмонії, астми відступають і людина відчуває значний прилив сил та мозкової активності.

Курортні високогірні селища України – Карпати. Джерело: https://www.booking.com/

Скільки коштує відпочинок на висоті 1 500 метрів

Розглянемо ваш відпочинок на прикладі селища Татарів. Це досить популярна локація серед туристів. Звідси стартує багато пішохідних троп, кінних стежок та можна дістатися найгарніших оглядових майданчиків, завдяки гірським підйомникам.В селищі можна знайти як курортні готелі з басейнами, спа, тренажерними залами, гарячими чанами, ресторанами, так і індивідуальне приватне житло, де до ваших послуг будуть стандартні побутові умови і в обидвох випадках неймовірна природа, краєвиди та можливості для активного відпочинку.

До прикладу, курортний готель "Коруна" пропонує стандартні номери за 1 830 грн на добу, та багато локацій для відпочинку, які увійдуть в ваш пакет проживання. Ви зможете насолодитися басейном просто неба та сніданком (шведський стіл) з традиційною гуцульською кухнею. Багато додаткових розваг та цілющих процедур дозволить скласти свою відпустку такою, як ви її собі намріяли. Детальні ціни можна роздивитися на сайті.

Знайдіть свою комфортну карпатську висоту – готель Коруна. Джерело: @koruna.ua

Приватний сектор житла в Татарові пропонує стартові ціни від 150–200 грн з особи. Харчування можна включити окремо, або обрати житло з магазином в пішій доступності. До прикладу, номери у котеджі "Богдана". Котедж пропонує простір, який вміщує до 9 осіб. Кухня, вітальня, зона для відпочинку з телевізором, декілька санвузлів, опалення, камін всередині, а на дворі альтанки та зона барбекю. За додаткову оплату ви можете скористатися, навіть, послугами няні. Господарі допомагають організовувати походи та різноманітні екскурсії. Подробиці ТУТ.

Санаторії та спа–центри для лікування алергії

Ще однією можливістю втекти від алергії та поліпшити стан свого здоров’я під час відпочинку стали санаторії та сучасні спа–центри, які мають спеціальні сертифіковані лікувальні програми та професійних лікарів.

Таким місцем порятунку моє стати селище Поляна та його оздоровчий комплекс "Сонячний". Комплекс пропонує спеціальний пакет "Алергія:Стоп!". Програма розрахована на 7 днів, та включає:

проживання в номері (обираєте самі);

3–разове харчування. Дієтичне розроблене меню. Повний пансіон;

користування усіма локаціями комплексу;

мед–пакет з консультаціями лікарів та 26 антиалергічних та ЛОР-процедур;

додаткові послуги відпочинку (за окрему плату).

Вартість такого лікувального пакета складає 5 855 грн на особу.

Критий панорамний басейн медичного центру ''Синевір'' – Карпати. Джерело: @sinevirvilla

Медичний центр "Синевір" також пропонує лікувальний пакет у лікуванні алергії та відпочинку. Центр має у своїх методиках мінеральні води, соляну кімнату, масажі, озокеритотерапію, фізіотерапію тощо. Ви можете скористатися пропозицією лікувального пакета за 8 500 грн з людини на 7 днів. У пакет увійдуть:

проживання;

харчування;

2 години басейна, або джакузі (на день);

консультації лікарів;

пакет фізпроцедур;

знижки на багато лікувальних процедур (тільки за призначенням та рекомендаціями лікаря).

Лайфхаки подорожей для алергіків

Люди, які страждають сезонними алергіями, ніби завмирають на час весняно-літніх відпусток, обмежуючи відвідування парків, Ботанічних садів, скупчення пилу та й, взагалі, виходів з дому, бо стан бажає кращого. З нашими порадами ви зможете відпочивати, та почуватися вільнішими у своїх пересуваннях.

Якщо ви точно знаєте на яке саме цвітіння чи подразник маєте алергію, оберіть місце для відпочинку з іншою рослинною картою. В Україні це можливо, оскільки карта рослинності змінюється у кожному регіоні.

Подивіться заздалегідь рівень пилку в регіоні, де хочете відпочити.

Обирайте готелі, які ведуть гіпоалергенну політику та мають номери для некурців.

Дізнавайтеся, чи жили у номері тварини до вас і чи була проведена обробка.

Завжди майте під рукою ліки, які вам допомагають швидко зняти набряк чи розкласти носа.

Майте під рукою воду, щоб змити з обличчя (очей, носа та рота) пил, пилок та інші подразники.

Якщо ви подорожуєте автівкою, користуйтеся кондиціонером, а не відкритими вікнами принаймні, доки не проїдете свій регіон.

Якщо подорожуєте літаком візьміть зволожуючий розчин чи краплі, в літаку дуже сухе повітря. Завжди оформлюйте гарну медичну страховку перед вилітом.