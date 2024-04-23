Бежим отдыхать от сезонной аллергии. Туристические направления, борющиеся с астмой и проявлениями поллиноза в Украине

Вместе с периодом цветения наступает период сезонных аллергий. Вместо того, чтобы атаковать аптеки, выберите для себя направление отдыха, которое не только улучшит или уберет признаки аллергии, но и предоставит лечебную поддержку организму с длительным эффектом. Если вы до сих пор думаете, что единственной панацеей для аллергиков служит море, мы вас удивим.

Что такое не аллергическая зона

Так называют местность, которая находится на высоте более 1500 над уровнем моря. Карпатское направление может порадовать вас разнообразием отдыха на этой границе и выше. Начиная с указанной отметки воздух гораздо чище. В такой местности в разы уменьшаются клещи, пыль, различные фекалии, содержащие аллергический белок, вредные грибы, плесень и кардинально меняется цветение. Воздух сухой и прохладный.

Гуцульские качели на высоте 1 500 метров над уровнем моря – Карпаты. Источник: @carpathians.ua

На этом лечебные свойства высоты не заканчиваются. За несколько дней у вас улучшится кровообращение и работа сердца, что положительно влияет на работу всего организма. Увеличение эритроцитов в крови насыщает тело и мозг кислородом. Этот эффект длится некоторое время и после возвращения с отдыха. А регулярный двухнедельный отдых на карпатских высотах ведет организм к стабильному улучшению и исцелению. Такие заболевания как сенная лихорадка, постоянные бронхиты, пневмонии, астмы отступают, и человек ощущает значимый прилив сил, и мозговой активности.

Курортные высокогорные поселки Украины – Карпаты. Источник: https://www.booking.com/

Сколько стоит отдых на высоте 1500 метров

Рассмотрим ваш отдых на примере поселка Татаров. Это достаточно популярная локация среди туристов. Отсюда стартует много пешеходных троп, конных троп и можно добраться до самых красивых смотровых площадок, благодаря горным подъемникам. В поселке можно найти как курортные отели с бассейнами, спа, тренажерными залами, горячими чанами, ресторанами, так и индивидуальное частное жилье, где к вашим услугам будут стандартные бытовые условия и, в обоих случаях, невероятная природа, виды, возможности для активного отдыха.

К примеру, курортный отель "Коруна" предлагает стандартные номера за 1 830 грн в сутки и много локаций для отдыха, которые войдут в ваш пакет проживания. Вы сможете насладиться бассейном под открытым небом и завтраком (шведский стол) с традиционной гуцульской кухней. Много дополнительных развлечений и целебных процедур позволит составить свой отпуск таким, как вы его себе представляли. Подробные цены можно рассмотреть на сайте.

Найдите свою комфортную карпатскую высоту – отель Коруна. Источник: @koruna.ua

Частный сектор жилья в Татарове предлагает стартовые цены от 150–200 грн с человека. Питание можно включить отдельно или выбрать жилье с магазином в пешей доступности. К примеру, номера в коттедже "Богдана". Коттедж предлагает пространство, вмещающее до 9 человек. Кухня, гостиная, зона отдыха с телевизором, несколько санузлов, отопление, камин внутри, а на дворе беседки и зона барбекю. За дополнительную оплату вы можете воспользоваться услугами няни. Хозяева помогают организовывать походы и разные экскурсии. Подробности ЗДЕСЬ.

Санатории и спа–центры для лечения аллергии

Еще одной возможностью убежать от аллергии и улучшить состояние здоровья во время отдыха стали санатории и современные спа–центры, которые имеют специальные сертифицированные лечебные программы и профессиональных врачей.

Таким местом спасения должен стать поселок Поляна и его оздоровительный комплекс "Солнечный". Комплекс предлагает специальный пакет "Аллергия: Стоп!". Программа рассчитана на 7 дней и включает:

проживание в номере (выбираете сами);

3–разовое питание. Диетическое разработанное меню. Полный пансион;

пользование всеми локациями комплекса;

мед–пакет с консультациями врачей и 26 антиаллергических и ЛОР-процедур;

дополнительные услуги отдыха (за отдельную плату).

Стоимость такого лечебного пакета составляет 5855 грн на человека.

Крытый панорамный бассейн медицинского центра ''Синевир'' – Карпаты. Источник: @sinevirvilla

Медицинский центр Синевир также предлагает лечебный пакет в лечении аллергии и отдыха. Центр имеет в своих методиках минеральные воды, соляную комнату, массажи, озокеритотерапию, физиотерапию и т.д. Вы можете воспользоваться предложением лечебного пакета за 8500 грн с человека на 7 дней. В пакет войдут:

проживание;

питание;

2 часа бассейна или джакузи (в день);

консультации врачей;

пакет физпроцедур;

скидки на многие лечебные процедуры (только по назначению и рекомендациям врача).

Лайфхаки путешествий для аллергиков

Люди, страдающие сезонными аллергиями, будто замирают на время весенне-летних отпусков, ограничивая посещение парков, Ботанических садов, скопления пыли и вообще выходов из дома, потому что состояние желает лучшего. С нашими советами вы сможете отдыхать и чувствовать себя свободнее в своих передвижениях.

Если вы точно знаете, какое именно цветение или раздражитель имеете аллергию, выберите место для отдыха с другой растительной картой. В Украине это возможно, потому что карта растительности меняется в каждом регионе.

Посмотрите заранее уровень пыльцы в регионе, где вы хотите отдохнуть.

Выбирайте отели, которые ведут гипоаллергенную политику и имеют номера для некурящих.

Узнайте, жили ли в номере животные до вас и была ли проведена обработка.

Всегда имейте под рукой лекарство, которое помогает вам быстро снять отек или разложить нос.

Имейте под рукой воду, чтобы смыть с лица (глаз, носа и рта) пыль, пыльцу и другие раздражители.

Если вы путешествуете на автомобиле, пользуйтесь кондиционером, а не открытыми окнами по крайней мере, пока не проедете свой регион.

Если путешествуете на самолете возьмите увлажняющий раствор или капли, в самолете очень сухой воздух. Всегда оформляйте хорошую медицинскую страховку перед вылетом.

При пищевой аллергии возьмите максимум необходимых продуктов с собой, и заранее узнайте, сможете ли вы купить что-нибудь подобное на месте отдыха.