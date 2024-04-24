Беспилотники атаковали тракторный завод на россии и два НПЗ в Смоленской области и Воронеже (видео)

В ночь на 24 апреля беспилотные летательные аппараты атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Смоленской области россии и Воронеже. Также БпЛА атаковали Липецкий тракторный завод, производящий, помимо прочего, шасси для военной техники.

Видео, подтверждающие атаку по НПЗ, появились в пабликах:

Атаку беспилотников по нефтебазе в Смоленской области подтвердил губернатор региона Василий Анохин. В своем Телеграм-канале он написал: "Силы ПВО ВС России ведут борьбу с воздушными целями. Вероятно, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания. МЧС на месте ликвидируют последствия".

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Через час губернатор исправился, уточнив, что "в результате атак украинских БПЛА жертв и пострадавших на местах происшествий нет. В настоящее время спасательные и правоохранительные службы ликвидируют последствия и устанавливают все обстоятельства происшествия".

По данным российского телеграм-канала Shot, первый взрыв прогремел в 3:15 ночи в районе нефтяной базы возле села Раздорово, в 20 км от Смоленска. Через 15 минут раздался еще один взрыв, после которого в районе промышленного объекта появилось зарево и дым. Около четырех утра было слышно еще несколько громких взрывов.

российское минобороны утверждает, что над Смоленской областью в ночь на 24 апреля был сбит только один беспилотник. В ведомстве заявили о семи уничтоженных БПЛА над Курской, Белгородской и Воронежской областями.

Новостной канал Липецкой области сообщил, что ночью в небе заметили "вспышку" возле тракторного завода. Из комментариев стало понятно, что завод "посетил" БПЛА.

Губернатор Липецкой области РФ Игорь Артамонов в Телеграм-канале написал: "Произошло падение БПЛА в промышленной зоне города Липецка. Жертв нет. На месте происшествия работают правоохранители".

Напомним, 21 апреля в Сухарной бухте Севастополя ракетами было атаковано российское судно "Коммуна".

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