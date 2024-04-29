98-річна жінка пішки подолала 10 кілометрів, щоб потрапити на неокуповану територію України (відео)

98-річна українка самостійно вийшла з окупованого Очеретиного та дісталася вільної від російських військ території України, їй допомогли "Білі янголи" та військові.

98-річна жителька Очеретиного Лідія Степанівна самостійно вийшла з окупованого міста та дісталася вільної української території.

Жінці довелося пішки подолати близько 10 кілометрів під обстрілами, двічі вона падала, але не здалася і продовжувала йти. Її будинок був зруйнований російськими окупантами, а рідні зазнали поранень, повідомили у Національній поліції.

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"Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла", - каже Лідія Степанівна.

Втомлену, але неушкоджену жінку ввечері помітили українські військові. Вони передали її групі поліції "Білий янгол", яка доставила Лідію Степанівну до шелтера для евакуйованих, де про неї дбають.

"Лідія Степанівна йшла весь день, без їжі та води, декілька разів падала без сил і, як вона каже, "засинала". Трималася на двох палицях та "на характері". У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилась живою та неушкодженою. Надвечір втомлену пішохідку побачили на дорозі військові та передали групі поліції "Білий Янгол". Поліцейські відвезли жительку в шелтер для евакуйованих, де про неї піклуються", – йдеться у повідомленні поліції.

"Білі янголи" та українські військові продовжують допомагати людям евакуюватися з небезпечних зон. Правоохоронці вже знайшли родичів Лідії Степанівни, її онука повідомила, що забере бабусю.

Поліція Донеччини закликає мешканців прифронтових міст та окупованих територій евакуюватися вчасно, не ризикувати своїм життям. За допомогою в евакуації можна звертатися до груп "Білий янгол" за допомогою з евакуації.

Гарячі лінії евакуаційних груп "Білий янгол":

Авдіївський напрямок: 066-56-19-102

Бахмутський напрямок: 066-56-15-102

Великоновосілківський напрямок: 066-56-11-102

Лиманський напрямок: 066-56-16-102

Мар'їнський напрямок: 066-56-10-102

Нагадаємо, 28 квітня головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що війська Сил оборони України продовжують активні дії на фронті, відстоюючи стратегічні позиції та завдаючи ворогові значних втрат.

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