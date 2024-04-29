98-летняя женщина пешком преодолела 10 километров, чтобы попасть на неоккупированную территорию Украины (видео)

98-летняя украинка самостоятельно вышла из оккупированного Очеретино и досталась свободной от российских войск территории Украины, ей помогли "Белые ангелы" и военные.

98-летняя жительница Очеретино Лидия Степановна самостоятельно вышла из оккупированного города и досталась свободной украинской территории.

Женщине пришлось пешком преодолеть около 10 километров под обстрелами, дважды она падала, но не сдалась и продолжала уходить. Ее дом был разрушен российскими оккупантами, а родные получили ранения, сообщили в Национальной полиции.

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"Я ту войну пережила и эту войну переживаю. Осталась налегке. Но я своей Украиной на ногах вышла", — говорит Лидия Степановна.

Уставшую, но невредимую женщину вечером заметили украинские военные. Они передали ее группе полиции "Белый ангел", которая доставила Лидию Степановну в шелтер для эвакуированных, где о ней заботятся.

"Лидия Степановна шла весь день, без еды и воды, несколько раз падала без сил и, как она говорит, "засыпала". Держалась на двух палках и "на характере". В разгар боев пенсионерка чудом осталась живой и невредимой. К вечеру усталую пешеходку увидели на дороге военные и передали группе полиции "Белый Ангел". Полицейские увезли жительницу в шелтер для эвакуированных, где о ней заботятся", – говорится в сообщении полиции.

"Белые ангелы" и украинские военные продолжают помогать людям эвакуироваться из опасных зон. Правоохранители уже нашли родственников Лидии Степановны, ее внучка сообщила, что отнимет бабушку.

Полиция Донбасса призывает жителей прифронтовых городов и оккупированных территорий эвакуироваться вовремя, не рисковать своей жизнью. С помощью эвакуации можно обращаться в группы "Белый ангел" с помощью эвакуации.

Горячие линии эвакуационных групп "Белый ангел":

Авдеевское направление: 066-56-19-102

Бахмутское направление: 066-56-15-102

Великоновоселковское направление: 066-56-11-102

Лиманское направление: 066-56-16-102

Марьинское направление: 066-56-10-102

Напомним, 28 апреля главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что войска Сил обороны Украины продолжают активные действия на фронте, отстаивая стратегические позиции и нанося врагу значительные потери.

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