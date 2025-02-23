На самом деле за настойчивым требованием выборов "здесь и сейчас" скрывается один неочевидный, но очень важный вопрос.

И РФ, и Штаты до сих пор отвергают право украинской нации на самостоятельное существование. Почему? Потому что считают, что какими-то выборами можно у нас все радикально изменить.

Это сейчас какие-то "неправильные" правители, а завтра будут правильные, и возглавляемые ими украинцы сами как овцы пойдут в московский "евразийский рай". Почему? Так как "Украины нет", ее "придумал Ленин" и т.д.

Для украинцев все воспринимается не так. Выборы – средство контроля и смены власти. Конечно, неплохо бы – на кого лучше, если уж менять. А не какой-нибудь способ замены национальной идентичности.

Украина ушла от Москвы не потому, что "случайно кого избрали", а потому что это был единственный вариант ответа на попытки агрессивного поглощения и ассимиляции.

Украинцы в массе против выборов во время войны, потому что им нужны нормальные выборы, а не для галочки, чтобы утешить его врагов.

Навязывая выборы как "элемент урегулирования", американцы просто нивелируют украинский суверенитет и косвенно становятся на позицию отвержения национальной идентичности украинцев, которая якобы может "шататься" в зависимости от фамилии президента.

Ну, то есть в США выборы – это демократическая процедура формирования власти, а вот в Украине – средство легализации чьих-то внешних договорняков. Почувствуйте разницу.

Короче говоря – некий сплошной нацизм и неоколониализм. И представление об украинцах как о дикарях, проголосующих за любого кандидата от "белого господина".

Ну не исправите вы украинцев. Можете пытаться уничтожить, можете пытаться ассимилировать, но не исправите.

Просто признайте факт существования Украины и украинцев как базис для дальнейших разговоров.

И ее существование – это не "электоральная блажь", а очевидный факт.

А выборы, конечно, будут, но когда будут нормальные условия и не для "галочки".