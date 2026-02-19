Те, кто в Демпартии открыл папку Эпштейна, вряд ли ожидали, что эта история пойдёт не по сценарию "дела Профьюмо" и размашисто выйдет за пределы США.

"Дело Профьюмо" – сексуально-шпионский скандал, разразившийся в Великобритании в 1963 г., который помог лейбористам в 1964 г. выиграть выборы у консерваторов. Суть его – военный министр пожилой консерватор Джон Профьюмо был уличён в неверности жене с 19-летней танцовщицей и моделью Кристин Килер. Дело осложняло то, что Килер была одновременно любовницей Евгения Иванова, офицера ГРУ под прикрытием в посольстве СССР. Об этом в 1989 г. снят британский фильм "Скандал. Министр, модель и русский шпион" и ещё несколько.

Познакомил обоих с Килер модный в Лондоне врач-остеопат и художник Стивен Уорд, вхожий в истэблишмент и выступавший соорганизатором вечеринок с групповым сексом, которые позже назвали свингерство. В средневековье это называли "свальный грех" и ещё как-то. Не так мрачно было в средневековье, как рассказывали потом некоторые историки. Испанцы, когда добрались до Мексики и Флориды, сначала были в шоке, что там девушка считается плохо воспитанной, если отказывает в близости, но быстро смирились с этим.

Если вспомнить, что 1960-ые это года хиппи и "сексуальной революции" под лозунгом "Освободим энергию секса и превратим её в энергию революции", а у французов была поговорка "Только бельгиец на секс-вечеринке занимается сексом с женой", то "дело Профьюмо" выглядело неоднозначно для разных групп избирателей. Это был мощный удар по электоральному ядру консерваторов, усиленный наличием в нём шпиона Иванова всего через полгода после Карибского кризиса.

В итоге в выигрыше от скандала, кроме политиков и журналистов, оказались только две девушки, проходившие в суде по этой истории – Килер и её компаньонка Мерилин Форман (Мэнди Райс-Дэвис).

Джон Профьюмо (1915-2006), считавшийся восходящей звездой консерваторов ушёл с поста военного министра и из политики. Брак сохранил, но вернуться в высшее общество смог только в 1975 г. с подачи королевы Елизаветы ІІ.

Доктор Стивен Уорд (1912-1963) умер от передозировки снотворным до вынесения вердикта судом, притом, что обвинение его в сутенёрстве было не доказано. Несколько деятелей культуры прислали венки на его похороны.

Евгений Иванов (1926-1994) был отозван из Лондона и вынужден дать развод жене Майе Горкиной, дочери главы Верховного суда СССР, работавшей с ним шифровальщицей в посольстве. Работал в отделе аналитики ГРУ, в 1981 г. ушёл на пенсию. В 1993 г. "Дейли Экспресс" организовала приезд Килер в Москву и её встречу с Ивановым. Впечатление Килер – "Водку по-прежнему любит, но уже не тот гигантский медведь, который лежал в моей постели". Через полгода он умер, не увидев книгу "Голый шпион. Русская версия", написанную в соавторстве с журналистом Геннадием Соколовым.

Кристин Килер (1942-2017) отсидела в 1964 г. шесть месяцев за ложные показания по другому делу. В 1965-1966 и 1972-177 гг. состояла в браках, имела в обоих по ребёнку, но интерес СМИ к ней неуклонно падал. Вероятно, чтобы поддержать его, утверждала, что Уорд был агентом не только МІ6, но и КГБ, и познакомил её с Ивановым и Профьюмо не случайно. Так как считается, что Иванова рассматривали как возможного перебежчика, то версия не лишена оснований. Гонорары, полученные от СМИ и художественных галерей, быстро растратила и жила скромно.

Мэрилин Форман (1944-2014) вышла в 1966 г. замуж за израильского бизнесмена, приняла иудаизма и открыла сеть ночных клубов и ресторан в Тель-Авиве. Купалась в лучах славы и отметилась в кинематографе. Как и Килер умерла от болезни лёгких.

В 2014 и 2017 г. после смерти обеих дам были сделаны попытки пересмотреть решение суда относительно Уорда с целью его реабилитации, но дело засекретили до 2046 г.

Получение развединформации через постель древний метод. Компромат через постель – метод, набравший популярности с развитием СМИ. Можно вспомнить фильм, снятый в Москве, где актёры, похожие на Юлию Тимошенко и Михаила Саакашвили, занимались сексом и политикой одновременно. Поэтому поток "голых" шпионов и шпионок из РФ на остров Эпштейна не удивляет. "Дело Профьюмо", где Иванов выведывал у Килер, что ей рассказывает Профьюмо и наоборот – это бледная кустарщина в сравнении с масштабами у Эпштейна.

"Голый поток" контролировали как минимум две россиянки, партнёрши Эпштейна по бизнесу. На финальном этапе Мария Дрокова, поцеловавшая путина, а затем уехавшая к Эпштейну и ставшая антипутинисткой. В 2019 г. к ней присоединилась родная сестра Виктория. На старте около 2008 г. поток курировала Светлана Пожидаева, родословная которой уходит в КГБ/ФСБ. Мнение о том, что Эпштейн был активным, но только зиц-председателем в этом проекте спецслужб РФ, представляется близким к истине, с той поправкой, что проект отслеживали и спецслужбы других государств.

Но разведка через постель – метод с невысоким КПД, даже если осуществляется в индустриальных масштабах. Очевидны как минимум ещё три направления, по которым Москве был нужен остров Эпштейна, приобретённый им в 1998 г.

Первое – "путёвка благодарности" на курорт. Под это явно подпадает норвежский политик Турбьёрн Ягланд, который в 2009-2019 г. был генсеком Совета Европы и после 2014 г. открыто поддерживал РФ в ПАСЕ. Как лидер Рабочей партии он не мог незаметно тратить в Норвегии деньги, полученные от россиян. "Путёвка" к Эпштейну была способом их использовать. В 2014 г. Эпштейн оплатил ему также новогодний отдых на соседних Карибах в отеле, где неделя стоила 51 тыс. долларов. Это ключ ко второму направлению – расчёты с агентами, не привлекающие внимания. Третье направление – общественная деятельность. Сёстры Дроковы занимались финансированием и раскруткой феминистских проектов. Феминистку Наоми Кэмпбелл, топ-модель с Ямайки, избивавшую сотрудников без различия расы и гендера, тоже называют связной и передатчицей денег Эпштейну от ФСБ.

Впервые Эпштейном по делу о принуждении к проституции несовершеннолетних занялись во Флориде летом 2008 г. при Буше-младшем. Следствие длилось при Обаме до 2011 г., но в итоге он остался на свободе и продолжил деятельность. Идея о переносе её в РФ или в другое место так и осталась идеей. Сейчас известно, что Билл Клинтон посещал остров без Моники Левински. В Демпартии должны были знать это, что объясняет, почему в 2016 г. на выборах Хиллари Клинтон против Трампа папку Эпштейна не задействовали. Трампу вменяли только древний секс за деньги и создавали имидж женоненавистника. Это должно было обеспечить победу Клинтон. Но получился имидж Дон-Жуана и избиратели не поняли как древний секс будет влиять на строительство стены на границе с Мексикой.

В 2019 г. прокуратура Флориды решила, что Эпштейн легко отделался и поместила его в Нью-Йоркскую тюрьму, где он повесился со второй попытки на спинке кровати. В связи с его смертью остров Литл-Сент-Джеймс был конфискован и его смогли продать уже при Байдене в 2022 г. за 125 млн., которые потратили на выплаты по искам потерпевших. Компьютеры и видеокамеры были конфискованы ФБР. Де-факто именно Трамп стал тем, кто прикрыл "лавочку" Эпштейна.

Демпартия, держа в руках папку Эпштейна, почему-то не использовала её на выборах 2020 и 2024 г. против Трампа. Демпартия стала активно потрошить её только в 2025 г. К концу года республиканцы решил "Гулять, так гулять" и выложили "папку" в свободный доступ. Трамп это решение скрепил президентским указом.

После этого понеслось. Выяснилось, шведская принцесса София выслала Эпштейну свои фото за полгода до его ареста в 2008 г. Теперь шведов опрашивают: может ли она стать королевой. Это вторая проблемная шведская принцесса. Первой была Кристина Августа, объявленная в 1632 г. королевой в шесть лет. В 1654 г. парламент лишил её трона за тайный переход в католицизм, выслал из страны, но пенсию назначил. Считается, она сменила веру, чтобы получать редкие книги из библиотеки Ватикана. Тогда девушку ещё можно было соблазнить книгой. В итоге Кристина уехала в Париж, читала что хотела и жила как хотела. Историки до сих пор решают, была ли она только лесбиянкой или ещё и атеисткой.

Теперь "досье Эпштейна" заняты эксперты ООН. Эксперты вынесли 16 февраля заключение: в "досье" в избытке материалов для открытия дела о преступлениях против человечности. Призвали правительство США исправить ошибки при публикации 3 млн. страниц текстов, 2 тыс. видеозаписей и 180 тыс. фото. Призвали другие государства оказать содействие в расследовании и наказании виновных.

Вряд ли в Демпартии, когда начали распечатывать папку против Трампа, предполагали, что ею будут заниматься в ООН и Эпштейн обгонит по упоминаниям Эйнштейна. Кстати, в молодости Эпштейн тоже собирался стать физиком. В Москве тоже вряд ли предполагали, что РФ будут вызывать в международные суды ещё и по делу Эпштейна.