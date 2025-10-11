Зачем Путин попросил прощения у Алиева?

Путин таки попросил прощения у Алиева. Вернее признал, что самолет AZAL был сбит ракетами российской ПВО. Но типа не специально, а из-за "технических проблем" самой системы ПВО.

Фактически РФ сделала то, что Азербайджан требовал сначала признать. Теперь будет компенсация (вероятно) от Кремля. Но самое главное – впервые за долгое время Путин вынужден извиняться. Ситуация для него очевидно не комфортна и не удобна. Но сделать ничего не может. Пикировка с Азербайджаном угрожала проблемам с экспортом нефти (что больно) и более активному сближению Баку и Киева (что еще болезненнее).

Алиев был очень доволен. И всем своим поведением демонстрировал кто на той встрече главный, а кто проситель.

Но самое главное – другое. Азербаджан продемонстрировал, как выглядит снижение влияния Кремля. И случилось это в Таджикистане.

В государстве Центральной Азии еще сохранилось существенное присутствие РФ.

Пока что сохранилась – Алиев показал пример, а влияние Кремля в регионе стремительно уменьшается. Соответственно, другие государства ГА рано или поздно, но потребуют к себе по крайней мере такого же отношения.