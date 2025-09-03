Юбилей ООН может закончиться ее самороспуском

Саммит глав стран-членов ШОС и приглашённых на него, включая генсека Антонио Гутерриша, стал финальным актом перед глобальными разборками на юбилейной сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Если китайцы корректно развели саммит ШОС и саммит с парадом между Тяньцзином и Пекином, то Гутерриш корректно обозначил в своей речи на ШОС тех троих, кого будут бить на Генассамблее – Израиль, РФ и ООН.

Официальная цель и смысл созданного в 2001 г. ШОС – это борьба с трансграничной преступностью, включая наркотрафик. США, где Трамп объявил войну наркокартелям и преступности, могут на этом основании тоже присоединиться к ШОС.

Де-факто ШОС возник от скуки в тогдашних авторитарных режимах Казахстана, Китая, Кыргызстана, РФ, Таджикистана и Узбекистана, а также политических интриг Москвы и Пекина. Приятно работать царём-королём, но скучно, так как поговорить на равных не с кем. Нужен свой клуб для общения. Монархам Европы было хорошо, они в 1648 г. после 30-летней войны создали подобие такого клуба и периодически в нём тусовались. В Азии такой практики не было, так как государств было меньше, а расстояния и монархический гонор были больше, чем в Европе. Московское царство вообще мыслило себя избранным и тусоваться на равных ни с кем не хотело, пока царь Пётр не заставил бороды брить, чай и кофе начать пить, и строем идти в Европу.

К концу ХХ в. новый прилив великой азиатской скуки заметили европейцы из Большой Семёрки и в 1999 г. провели в Берлине первый форум по учреждению Большой Двадцатки. В Москве и в Пекине смекнули, мы так тоже можем, и учредили ШОС в Шанхае, как свой клуб для тусовок. Тусоваться в Лиге арабских государств, существующей с 1945 г., Китай и РФ по очевидным причинам не могли, а Индия на тусовки Движения неприсоединения давно никого не звала.

Индия тысячелетиями интересовалась только сама собой и в глобальную политику не лезла, пока в её двери кто-нибудь не стучал. После того как в 1948 г. королева Англии перестала быть главой империи Великих Моголов, в Индии вознамерились вернуться к самосозерцанию через Движение неприсоединения. Более-менее это удавалось до 2014 г., пока не началась Украинская революция и направленная против неё военная интервенция РФ. Теперь в Индии ломают голову, чем примечательна эта революция, если лавров десять лет долдонит о ней как ужасном "госперевороте", от которого РФ спасает Индию и весь мир. Можно без преувеличений сказать, Украинская революция и российская интервенция вернули Индию в глобальную политику.

Вернули настолько, что Моди счёл нужным съездить на саммит ШОС, где у Индии статус наблюдателя, притом, что Си Цзиньпин в Индии де-факто персона нон-грата. Основная причина – Си Цзиньпин проводил неформальное совещание на тему "Что нам изменить в ООН и сколько новых постоянных членов добавить в её Совбез". Так как у Китая там постоянное место, то все потенциальные желающие получить такое же поехали на саммит ШОС. Не смог прибыть только президент Индонезии из-за забастовок, акций протеста и опасения, что пока он будет договариваться с Си Цзиньпином и "путиным" о месте в Совбезе, то может остаться без своего рабочего места.

Эрдоган тоже хочет для Турции место в Совбезе и требует приостановить членство Израиля в ООН, если нельзя его сразу исключить. Поэтому Эрдогану надо было узнать, что за поддержку этого захотят от него в КНР и в РФ. Пакистан тоже не против получить постоянное место в Совбезе, а Иран – избавиться минимум от санкций. Лавров ещё два месяца назад сдал Гутерришу своей проект реформы ООН и требовал его учесть. У двух Корей и Тайваня свои виды на реформу ООН. Так как на ШОС приехал Гутерриш, то у всех была возможность что-то с ним прояснить по своим вопросам в кулуарах.

В результате нынешний саммит ШОС, в отличие от предыдущих, стал суперделовым совещанием по кулуарам, а не просто чаепитием. Поэтому, когда Си Цзиньпин в итоговой речи объявил о необходимости сменить глобальное управление, то стало очевидно, – КНР поддержит на Генассамблее реформу ООН. Возможно, до степени роспуска ООН, так как озвученные им пять принципов реформы могут иметь самую разную трактовку, особенно в их китайском прочтении. Два – соблюдение международного права и прав человека, уже конфликтуют с принципом "суверенного равенства", озвученным Си Цзиньпином.

Си Цзиньпин свои "карты" на ШОС не раскрыл. То есть, раскрывал их индивидуально и они в каждом случае разные. Типичная практика перед пленумами и съездами, которая была в СССР и действует в КНР, но уже применительно к гостям. В 1934 г. на 17-ом съезде так тышком-нышком "прокатили" Сталина и не избрали главой партии, за что он половину участников съезда расстрелял и объявил о своём избрании. Гитлер до такого не докатился.

Поэтому можно лишь уверенно констатировать, почти все участники саммита ШОС в Китае через неделю поддержат реформу ООН, но у них будет самое разное видение её. Генассамблею ООН расстреливать никто не станет, но до её самороспуска вполне может дойти. История партий, особенно "левых", и религиозных организаций, показывает, что их самороспуски обычно происходят по такой схеме – стороны предают друг друга анафеме и проводят собственные съезды с учреждением новых партий или конфессий.

Весьма вероятно, 80-ая Генассамблея ООН закончится чем-то подобным. Но сначала все выскажутся и попытаются исключить или приостановить членство Израиля и РФ в ООН. При чём уже очевидны разногласия между США, которые отказываются выдать въездные визы представителям Палестинской автономии в Израиле и сектору Газа, и ЕС, от имени которого Кая Каллас требует выдать их. Попытка Нетаньяху сорвать методами бомбардировок и террора проведение в Сирии парламентских выборов с 15 по 20 сентября лишь усугубляет ситуацию, как и его план с "временной" оккупацией Газы.

Усугубляют ситуацию и из Москвы. Усугубляют минимум по двум направлениям.

Во-первых, отказом "путина" от перемирия и встречи с Зеленским до Генассамблеи. Это вызов Трампу с его дедлайном, усугублённый бомбардировками Киева и других городов.

Во-вторых, формированием в Беларуси армии вторжения под видом учений "Запад-2025". Дату их Москва до сих пор не озвучила, вопреки своим обязательствам. Поэтому европейские разведки предполагают, они пройдут с 12 по 16 сентября. В рамках учений ОДКБ в Беларусь в августе уже зашло больше 400 единиц бронетехники из РФ. Столько танков РФ было уничтожено в Украине в 2014-2015 гг. и равнялось их числу у ФРГ на тот момент. В результате в Латвии, Литве и Польше начали собственные встречные учения с участием других членов НАТО.

Есть и другие аспекты, и они не будут сняты на заявленной Фицо встрече с Зеленским. Тем более, что на неё, вероятно, прибудет лишь один Ермак.

Кремль идёт по накатанной дорожке – готовится к военным акциям на случай, если РФ будут исключать из ООН, а этот вопрос, явно поставят не только США. Кремлёвцы сами провоцируют Трампа всем этим. Поэтому Трамп уже показал им три "красные карточки".

Первая, обещал оставить в Японии навсегда новые ракеты средней дальности "Тифон", уже ввезенные для учений. Захарова из-за этого закатила 29 августа истерику. Ушаков и другие в кремле догадываются, в случае нового блицкрига на Киев или к Сувалкам может пострадать Владивосток. Пострадать дистанционно, так что, рыть окопы вдоль моря не обязательно.

Вторая и третья "красные карточки" – борьба с наркобаронами по всей Америке и с преступностью в США. У Мадуро, который подобно Асаду, крупнейший производитель наркотиков, уже бурные волнения из-за появления эскадры США вблизи Венесуэлы. Но так как он давно не платит членские взносы в ООН, то на Генассамблею чавистов могут просто не пустить. Поэтому Мадуро ругает США, объявляет частичную мобилизацию, звонит в Москву и направил примирительное письмо Трампу.

Третья "карточка" – это слова Трампа о намерении призвать 1,2 млн. резервистов для борьбы с гангстерами и мошенниками в США. Первое, что приходит на ум, очень похоже на военную мобилизацию под оригинальным предлогом. До него такой предлог, вроде, никто не использовал. Похоже, Трамп согласен с пятым принципом Си Цзиньпина о реформе ООН – сконцентрироваться на реальных действиях, а не резолюциях. Трамп и концентрируется, а заодно передал всем, что устраивать на него покушения бесполезно, так как партия и Вэнс продолжат начатое.