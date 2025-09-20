Все стало на паузу, кроме войны

Українська
Александр Кочетков

Путин признался, что сейчас против Украины на передовой воюет 700 тыс. добровольных пособий "русского мира", точнее, "русского ада". Врет, как всегда. Уменьшает. А начиналось полномасштабное вторжение со 120 тыс. россиян. То есть, на фоне разговоров и надежд, что война уже выдыхается и близка к завершению, она наоборот растет.

А тут еще недоимперия начала открыто нарушать воздушные (пока!) границы НАТО. Будем надеяться, что тьма гуще именно перед восходом солнца.

ЕС смог на очередной санкционный пакт. При этом и в Европе, и в России к этим санкциям отношение как к неприятностям погоды, которые неприятны, но к ним можно привыкнуть. Всем понятно, что проблему войны и мира такие половинчатые санкции не решают так же, как суровый тон не пугает крокодила.

Д. Трамп, временно появившийся в криптозолоте близ Капитолия, продолжает демонстрировать манеры остолопа. К которым относится и категорическое нежелание отвечать по обязательствам. Поэтому Трамп несомненно введет свои страшные разрушительные санкции. Затем. Когда пути позволит.

А без его разрешения никак — это с монархами можно обращаться как варвар, а с диктаторами надо быть вежливым. Ибо Трамп — миротворец и остановил уже семь войн, которые не может перечислить. А может, и десять. Хотя обещал остановить только одну. Продолжающая выдыхаться уже четвертый год.

Цивилизованный мир меняется так стремительно, что даже в голове кружится голова. Но эти изменения — не взвешенное и просчитанное противодействие разрушителям мирового порядка, а паническая реакция, попытка спрятаться под одеяло, чтобы не видеть и не слышать надвигающийся ужас.

Рейтинги правых лидеров и партий растут без всяких агитационных кампаний. В Великобритании начались беспорядки. Во Франции и Германии беспорядки не прекращаются. В других странах ЕС тоже неспокойно. Если бы выборы в Европарламент провести сейчас, то правые силы победили бы без вариантов. Во аплодисменты Путина и Си Цзиньпиня.

Потому что все правые базируются на самоубийственном в современных условиях тезисе: "Закрываемся в своих границах, будем выживать своими силами, а все остальные пусть умирают, как хотят". Это большой кусок станет поперек горла любой диктатуре, а мелкими порциями, то есть поодиночке, европейские страны будут пожертвованы без проблем: россия сделает это военной силой, Китай — экономической.

На сегодняшний день мирные переговоры приостановлены на неопределенное время. Недоимперия упорно, несмотря на потери, увеличивает давление на фронте. В Украине же развернулись ожесточенные дискуссии, можно ли доверять лихим анонсам производителя оружия, близкого к власти, которая в добродетели и ответственности не замечена?

Но анонсам нельзя доверять вообще! Даже если они о телесериале. Баллистика или крылатые ракеты, или даже вымышленные "ракетодроны" – безразлично. Три тысячи дальность или триста не принципиально. Сто тысяч дронов в месяц или миллион — разницы нет. Смотришь на карту и видишь, кто наступает – наши или враг, и все становится совершенно понятным. Ибо эта карта — единственный настоящий критерий в этой войне, а вовсе не то, сколько чего проанонсировали или даже сколько сожгли на вражеской территории.

Когда в 2022 году ВСУ уволили оккупированную часть Харьковской области, никого не интересовали мнения экспертов об эффективности тех или иных дронов или ракет. Ибо все аплодировали нашей тактической победе. Вот и сейчас, когда начинаем снова терять то, что было уволено, не должны интересовать. Важен только постоянный результат в поле боя.

Подчеркиваю: именно устойчивые, а не перманентные изменения в "серой зоне".

Кстати, недоимперия постоянно, все времена своего существования, нарушает воздушные и морские границы соседей, не говоря уже о создании помех для работы GPS и провокации. Это там такая привычная демонстрация собственного могущества и безнаказанности. ЕС и НАТО только сейчас это заметили?

Источник:facebook.com

