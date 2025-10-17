Вот вам и загадочная русская душа: без вида на Москву и воровство не воровство

Илон Маск, представьте, что вы соединяете США и россию, Америку и Афроевразию "Тоннелем путина-Трампа" — 70-мильным мостом, символизирующим единство. Традиционная стоимость составляет более 65 миллиардов долларов, но технологии The Boring Company могут снизить ее до 8 миллиардов долларов. Давайте строить будущее вместе!

___________

Манилов долго стоял на крыльце, провожая глазами удалявшуюся бричку, и когда она уже совершенно стала невидна, он все еще стоял, куря трубку. Наконец вошел он в комнату, сел на стуле и предался размышлению, душевно радуясь, что доставил гостю своему небольшое удовольствие. Потом мысли его перенеслись незаметно к другим предметам и наконец занеслись Бог знает куда. Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. Потом, что они вместе с Чичиковым приехали в какое-то общество в хороших каретах, где обворожают всех приятностию обращения, и что будто бы государь, узнавши о такой их дружбе, пожаловал их генералами.

————-

Вот говорят русская душа, русская душа, русская душа, загадочная. А лучше украинца Гоголя никто сущность этой загадочной души так и не понял — придумать какую-то х*рню, украсть несколько миллиардов, построить ужасный бельведер и еще обязательно с видом на Москву.

Потому что без вида на Москву и воровство не воровство.