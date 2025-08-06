Виткофф в Москве: результаты будут видны по воздушным атакам Украины

Уиткофф в Москве.

ходит с Дмитриевым по паркам.

Но нам интересны переговоры?

Об их результатах, по крайней мере, по одному треку, можно будет судить исходя из характера российских воздушных атак. Если "Шахеды" в ближайшие две недели будут вновь атаковать некие объекты на границах Сумской, Харьковской и Полтавской областей, значит тема совместной (американо-российской) торговли российским газом остаётся в списке обсуждаемых.

Почему так? Складываем логику предыдущих действий Кремля. И событий, напрямую не связанных с российско-украинской войной.

РФ атакует украинские ПГХ. Уничтожить их невозможно, а вот снизить показатель мощности (объёмов, поставляемых за единицу времени) подачи потребителю можно. В результате таких атак европейские потребители не используют в этом году территорию Украины для хранения газа РФ атакует газовую добычу Украины. И, увы, но в этом сезоне мы "дефицитны" по газу. То есть импорт не опция, а жёсткая необходимость.

В результате к отопительному сезону (а это увеличение потребления) ЕС подходит с уменьшенными запасами (без украинских ПГХ) и необходимостью находить объёмы (и самое главное, технические возможности трубопроводной системы) поставлять газ в Украину. То есть часть объёмов трубопроводного импорта (вход в европейские страны) и СПГ будет условно зарезервирован на украинские потребности. А это уменьшение возможностей импорта для ЕС.

Ещё один фактор, который возник летом. Война Израиля и Ирана. Израиль нанёс среди прочего удары по части газовой инфраструктуры Ирана. Не критично -- восстановлению подлежит. Но вопрос обеспечения севера страны газом стал актуальный. Он закрывается импортом из Туркменистана. Тем более что там есть газрпровод.

НО! Азербайджанский SOCAR имеет контракт с Туркменистаном на поставку газа через территорию Ирана (по тому самому трубопроводу) с дальнейшей продажей в Европу. Объёмы невелики - до 5 млрд кубов в год. В 2025 планировали увеличить до 8-10. И снова "но" - пропускной способности трубопровода на потребности Ирана (импорт) и Азербайджана не хватит. Увеличения не будет.

Теперь суть российского подхода или "конфеты" Трампу, которую Москва предлагала - создание СП по продаже российского газа на рынки ЕС. По трубам. Тут или потоки или трубопровод Ямал-Европа через Беларусь (который простаивает на транзит с 2019 года) или украинская ГТС.

И логика для европейских потребителей - поставка газопроводами стабильна с возможностью быстрого увеличения объёмов. Летом она не работает - есть инфраструктура, которая полностью покрывает потребности. А вот зимой - вопрос. А если возникает дефицит - тем более. На создание "дефицита" Кремль работает с января - смотри начало поста и удары по украинской ифнраструктуре.

Для сделки необходимо малое -- компромиссы по Украине. И Кремль рассчитывает что эти уступки можно получить. В том числе повышая ставки со своей стороны. Трамп, кстати, делает то же самое.

А переговорный трек Дмитриева продолжается.

Кстати, интерес США к Беларуси в 2025 году тоже может иметь отношение к данному треку.Кроме фактора КНР, калийных удобрений, пересмотра отношений и попытке создать условия дрефа этой страны от РФ, есть ещё и старая советская газовая труба. Которая на транзит не работает с 2019 года.