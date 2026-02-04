Вербовка хороших украинских женщин, как мяса для богатых дядей

Итак, модельная агентесса Маша Манюк уже несколько суток бегает с попытками отбелиться от файлов Эпштейна. Я напомню, что там было письмо между Манюком и модельным скаутом Жаном-Люком Брюнелем с 2010 года. Тогда Манюк была женой Юрия Громницкого — в то время спикера вице-премьер-министра Украины Бориса Колесникова.

Помню, что тогда эту тетю крутили везде как крупного специалиста по продажам молодых и красивых.

Несколько лет назад в программе ЖВЛ Маша Манюк так описывала суть своей работы — ловлю девушек, потому что у них длинные ноги и пухлые губы.

Маша Манюк выпустила видео на 12 минут, где рассказывает, что Брюннель был профессионалом, ничего плохого она сказать не может. И вообще всем надо "закрыть роты", кто не шарит в бизнесе.

Легкий OSINT и можно найти ряд материалов, как

канал CBS еще 30 лет назад находил молодых моделей, рассказавших, что Брюннель или сам требовал у них интима или продавал другим мужчинам.

https://www.thecut.com/.../jean-luc-brunel-alleged...

А еще было свидетельство с 1995 года, где коллеги Брюннеля утверждали, что он любил наркотики и тихое насилие над женщинами.

https://www.thefashionlaw.com/jean-luc-brunel-at-the.../

Отдельно бывшая сотрудница MC2 Мартиса Васкес, работавшая в агентстве в 2003-2006 годах, рассказала, что Брунель искал молодых девушек (по словам Васкеса, среди них были 13-летние) в Европе, Южной Америке и постсоветских странах.

Самых привлекательных из них, по словам Васкеса, привозили в квартиру Эпштейна в Нью-Йорке и "занимали" состоятельным мужчинам по цене до $100 тысяч за ночь. Если девочки отказывались от авансов, им не платили.

https://www.thedailybeast.com/models-say-jeffrey.../

Вирджиния Джуффре, женщина, первой раскопавшая этот гнойник, еще в 2019 рассказала об Эпштейне интересные вещи. Что Брюннель находил и завлекал девушек из бедных стран для Эпштейна и его знакомых в США, обещая карьеру модели и большие деньги, заработок. Эпштейн, по словам Джуффре, хвастался ей, что переспал с более чем тысячей "девушек Брюннеля".

В прошлом году, после самоубийства Джуффре вышли его посмертные мемуары. Где женщина описала оргию Эпштейна, принца Эндрю, где участвовали 8 девушек, которые не говорили на английском языке и были моложе 18 лет. Причем сам усопший хищник никогда не использовал защиту.

Еще одна интересная деталь из файлов Эпштейна.

Когда его представители или сам Брюннель приезжали в Украину, им нужно было статусное и безопасное пространство для проведения "кастингов". Таким местом стала гостиница Hyatt в центре Киева. Встречи организовывали через закрытые списки поздно вечером.

Отдельно мне понравилось дополнение Марии Коршуновой — у нее сейчас новая фамилия о том, как Манюк в свое время сожалела о ее скандале с Ландиком. Мол, нужно было закрыть рот и подчиниться мужику. Ну и еще кое-что — о садистских развлечениях на танках от 2018 года тоже в Коршуновой было интересно. Это объясняет, какие жалкие ублюдки нами управляют и имеют деньги на извращение.

Быть юной и очень красивой хорошо и безопасно, когда у тебя есть любящие родители. И ты не вляпаешься в подобное дерьмо, потому что нечего есть.

Я всегда считала и считаю, что лучшая модельная карьера была у Клавдии Шиффер. Потому что у нее отец успешный адвокат, хорошее образование — оно было победительницей олимпиад по физике и математике — а значит, ей не нужно было барахтаться в подобной грязи.

Пока агент не прошел тщательное собеседование у папы, никто первый контракт не подписал. Позже папа-юрист и мама-бухгалтер качественно вычитывали каждые ее документы.