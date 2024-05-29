В Верховной Раде предлагают изменить срок обновления данных в ТЦК

Изменят ли срок обновления данных в ТЦК для военнообязанных

Система ТЦК не справилась с наплывом граждан, стремящихся обновить свои данные. В Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий продлить срок обновления данных военнообязанных до 150 дней.

Ожидается, что продление срока обновления данных позволит военнообязанным без лишних хлопот выполнить свои законные обязанности. Об этом сообщил народный депутат Владимир Арьев в эфире Эспрессо.

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Почему возникла потребность в продлении срока?

Неготовность системы ТЦК: из-за большого количества людей, стремящихся обновить данные, система не справляется с нагрузкой.

из-за большого количества людей, стремящихся обновить данные, система не справляется с нагрузкой. Необходимость посещения ТЦК: даже после обновления данных в приложении "Резерв+" все равно нужно лично обратиться в ТЦК.

даже после обновления данных в приложении "Резерв+" все равно нужно лично обратиться в ТЦК. Быстрая разработка приложения "Резерв+": из-за сжатых сроков разработки возникли технические проблемы.

из-за сжатых сроков разработки возникли технические проблемы. Использование ненадежных кодов: для создания приложения использовались коды, заимствованные из школьных программ.

Что дальше?

Комитет по цифровой трансформации: на следующем заседании будет заслушан заместитель министра обороны и поставлен ряд вопросов к правительству.

на следующем заседании будет заслушан заместитель министра обороны и поставлен ряд вопросов к правительству. Расходы на создание приложения: будет выяснено, откуда выделялись средства и проводился ли конкурс на разработчика программного обеспечения.

будет выяснено, откуда выделялись средства и проводился ли конкурс на разработчика программного обеспечения. Разгрузка ТЦК: будет предложено правительству и Минобороны принять меры по разгрузке ТЦК и онлайн-решению вопросов, не требующих личного визита.

будет предложено правительству и Минобороны принять меры по разгрузке ТЦК и онлайн-решению вопросов, не требующих личного визита. Законопроект: будет рассмотрен законопроект о продлении срока обновления данных до 150 дней.

Предлагаем узнать, кто потерял право на отсрочку от мобилизации из-за нового закона.

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