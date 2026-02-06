В Вашингтоне новый скандал: в соцсети Трама супругов Обам изобразили обезьянами

В Вашингтоне – новая драма. Вчера вечером на странице Дональда Трампа в Truth Social появилось видео, во фрагменте которого Барак и Мишель Обама изображены в виде обезьян.

Это вызвало волну критики в обществе, президента обвинили в расизме. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала это "феечным возмущением", и сказала, что это интернет-мем, где Дональд Трамп изображен как король джунглей, а разные демократы - как животные из "Короля Льва".

Впрочем, после этого с острой критикой выступили конгрессмены и сенаторы из Республиканской партии.

Сенатор Пит Рикеттс: "Даже если это мем из "Короля Льва", здравомыслящий человек видит в этом расистский контекст. Белый дом должен сделать то, что делает каждый, кто ошибается: удалить это и извиниться"

Сенатор Тим Скотт: "Молюсь, чтобы это было фейком, ведь это самая расистская вещь, которую я видел от этого Белого дома. Президент должен это удалить".

Конгрессмен Майк Лоулер: "Сообщение президента невероятно оскорбительное - будь то намеренно или ошибочно. Оно должно быть немедленно удалено с извинениями".

Конгрессмен Майк Тернер: "Я не считаю нужным реагировать на каждое провокационное заявление Белого дома. Однако публикация расистских изображений Барака и Мишель Обамы оскорбительна и неприемлема. Президент Трамп должен извиниться".

Это лишь часть заявлений – подобных призывов было гораздо больше. После волны публичного возмущения сообщение удалили. В Белом доме сменили риторику, заявив, что видео опрометчиво распространил один из помощников.

На инцидент также отреагировал духовный советник Трампа пастор Майк Бернс (который сам темнокожий).

"Я только что поговорил с президентом об оскорбительном видео с обезьянами. Президент Трамп заверил меня, что он не публиковал его и объяснил, что это сделал один из помощников. Он понимает, что это неправильно, оскорбительно и неприемлемо. Моя рекомендация была прямой: этого сотрудника следует немедленно уволить", - сказал президент.

Сам Дональд Трамп пока никак не комментировал этот инцидент - но убежден, что при ближайшем случае журналисты у него об этом спросят. Ваши мысли – извинятся ли в Белом доме?