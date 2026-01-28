В РФ Путина отправили на совершенно неподходящую локацию возлагать цветочки

В них отмечали "82-ю годовщину снятия блокады с Ленинграда" - в честь чего Путина отправили на совершенно неподходящую локацию возлагать цветочки. Это монумент "Рубежный камень" на "Невском пятачке", на котором крупно написано: "ВЫ, ЖИВЫЕ, ЗНАЙТЕ что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли".

Это, собственно, суть того, что прямо сейчас происходит из-за российских окупантов в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе... И украинцы не уйдут со своей земли, пусть бы россияне - те, что не выдохли в Питере 82 года назад (пишут, у Путина брата там утилизировали), - продолжили свою пытку.

Хотя, может, для такого Путина и не заморачивались с подбором локации - какой-то лысый... И пальто выдали, похоже, под расписку - а на него с цветов накапало, этот Путин только отряхивался от воды и расправить пробовал... Флористы, очевидно, уже отправлены на "СВО".