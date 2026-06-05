В Москве уже не могут сказать, что не получали писем Зеленского

Пока Маша Захарова вечером 4 июня продолжала угадывать в буфете Петербургского форума содержание письма Зеленского от 27 мая к Трампу и Конгрессу, произошло как минимум два события, усложнившие ей задачу.

Во-первых, Палата представителей в Конгрессе США уже большим числом голосов согласилась обсудить "Закон о поддержке Украины". Во-вторых, Зеленский написал "путину" уже открытое, а не закрытое письмо, как то, которые он передавал через Фицо, летавшего 9 мая в Москву. Совпадение во времени между голосованием и письмом – случайность.

Причина открытого письма очевидна – кремлёвцы заявили, что письма Зеленского от Фицо не получали. Но Фицо, когда вернулся в Братиславу, сказал, что он письмо передал. Можно было бы предположить, что Фицо отдал его не тому "путину". Но поскольку есть видеозапись их переговоров, то Фицо явно отдал письмо тому "путину", с которым вёл их. Можно допустить, что после переговоров "путина" опять подменили, но письмо должны были у него изъять, ибо это государственная, а не личная переписка.

Можно также допустить, что кремлёвцы, которых одна леди предложила уже называть мавзолейцами, просто тупо обиделись за троллинг с парадом. Поэтому и заявили, что не получили письма. Относительно слова мавзолейцы – вполне научно оправданный термин, так как вся жизнь настоящих кремлёвцев вращается вокруг мавзолея Ленина. Полжизни у них уходит на то, чтобы взобраться на мавзолей и вторая половина на то, чтобы на нём устоять. Раньше было модно стать похороненным возле мавзолея. Но после 1991 г. мода прошла, притом, что сам мавзолей остался. Это родило новый "вечный" русский вопрос – вынести Ленина из мавзолея или пусть лежит.

В результате Зеленскому пришлось 4 июня написать им новое письмо и отослать через Интернет. До Фицо в июне 2022 г. Зеленский уже передавал "путину" письмо через Джоко Видодо, президента Индонезии. Видодо на совместной пресс-конференции с "путиным" в Москве 30 июня сказал: "Я передал послание президента Зеленского президенту путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами". "Путин" это не стал отрицать, но мавзолейцы и тогда письмо "зажевали".

У Видодо тогда был, как и у многих, индонезийский план мира, с которым он посетил Европу, Киев и Москву. Но после встречи с "путиным" индонезийский план оказался в той же мусорной корзине, куда позже попали бразильский, сенегальский, южноафриканский и другие мирные планы.

Первым с мирным планом в Москву 5 марта 2022 г. летал Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля. После неё Беннет посетил Берлин для встречи с Олафом Шольцем, но в Киев не приехал, вопреки анонсу. Зеленский тогда публично предложил "путину" встречу в Иерусалиме, где опять надеялся "заглянуть ему в глаза". Позже Беннет рассказывал, что несколько раз спросил у "путина", намерен ли он убить Зеленского, и всякий раз получал отрицательный ответ. Беннет никогда не говорил, что у него был с собой мирный план, но в Москву он точно летал не для того, чтобы просто чаю с баранками попить. Сменивший его и Яира Лапида 29 декабря 2022 г. Нетаньяху подобной активности не проявлял.

Итак, имеем минимум два достоверных "закрытых" письма Зеленского к "путину", на которые не было никакой публичной реакции Москвы. Более того, кремлёвцы говорят, что письма, где ты предлагаешь встречу, мы не получали.

Параллельно имеем ровно год застоя в переговорах, инициированных Трампом, и затем поддержанных Макроном и другими европейскими лидерами. Их условием были обмен пленными "всех на всех" и 30-дневное перемирие. Франция и Великобритания предлагали направить своих военнослужащих на линию разграничения для обеспечения прекращения огня. В ответ из Москвы – тишина, сомнительные экскурсии в генеалогию Рюриковичей и предложение прорыть туннель с Чукотки на Аляску.

Так как мавзолейцы уклоняются от ответа, то оставалось только одно – отправить им письмо публично, чтобы они не могли сказать: мы его не получали.

Предложенное в письме в целом совпадает с прошлогодним предложением Трампа, Макрона и других – полный обмен пленными всех категорий и полное прекращение огня на время переговоров. Как аналог указано длящееся почти два месяца перемирие между США и Ираном в контексте переговоров. Новое – страны Европы должны быть стороной переговоров и США станут гарантом прекращения огня как третья сторона.

Подтверждением согласия кремлёвцев должна стать личная встреча Зеленского и "путина", где это будет оформлено юридически. Естественно, их встреча пройдёт не в Киеве, и не в Москве. Кремлёвцам вежливо предложено самим назначить дату и место встречи, чтобы Захарова опять не ныла, что с Москвой грубо разговаривают.

Если кремлёвцы откажутся сделать это, то всем членам ООН и не входящему в неё Ватикану станет предельно очевидно, кто за мир, а кто за войну. В этом случае можно начинать делать прогнозы о чём в сентябре будет говорить Трамп с Си Цзиньпином во время его визита накануне завершения 8 сентября юбилейной 80-ой сессии Генассамблеи ООН. Можно предположить, если переговоры не начнутся, то Великобритания, Китай, США и Франция распустят Совбез ООН, несмотря на вето РФ. Могут сделать и что-то другое, о чём даже не догадывается Захарова, притом, что трудится в МИД РФ.

Совпадение визита Си Цзиньпина в США и закрытия сессии – это случайность, как и всё остальное.