В Минобороны назвали 7 наиболее востребованных специальностей в ВСУ

Министерство обороны Украины активно проводит набор добровольцев в ряды ВСУ. Открыто более 12 тысяч вакансий, как на боевых, так и на тыловых должностях.

Об этом пишет today.ua. Принимаются мужчины и женщины, являющиеся гражданами Украины, пригодные к военной службе по состоянию здоровья. Минимальный возраст – 18 лет. Наличие военного опыта приветствуется, но не обязательно. Всем новобранцам будет предоставлена необходимая подготовка и снаряжение.

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Кто нужен?

Механики: Для обслуживания и ремонта военной техники.

Для обслуживания и ремонта военной техники. Водители: Для перевозки личного состава и грузов.

Для перевозки личного состава и грузов. Стрельцы: Для ведения боевых действий на передовой.

Для ведения боевых действий на передовой. Обслуживание артиллеристов: Для зарядки и наведения орудий.

Для зарядки и наведения орудий. Операторы дронов: Для ведения воздушной разведки и корректировки огня.

Для ведения воздушной разведки и корректировки огня. Операторы других видов вооружения: Для работы с танками, боевыми машинами пехоты, гранатометами и т.д.

Для работы с танками, боевыми машинами пехоты, гранатометами и т.д. Боевые медики: Для оказания первой медицинской помощи в поле боя.

Для оказания первой медицинской помощи в поле боя. Специалисты с базовым медицинским образованием: Для работы в военных госпиталях и медпунктах.

Для работы в военных госпиталях и медпунктах. Профессионалы в сфере обслуживания: повара, пекари, водители, сантехники, электричества и т.д.

повара, пекари, водители, сантехники, электричества и т.д. Логисты: Для организации снабжения армии всем необходимым.

Для организации снабжения армии всем необходимым. Специалисты по ремонту: Для ремонта военной техники и оборудования.

Для ремонта военной техники и оборудования. Штабные работники: Для ведения документооборота, планирования и координации действий.

Как присоединиться?

Обратиться в ближайший рекрутинговый центр или подать заявку онлайн на сайте Министерства обороны.

Напомним, с мая в Украине началось повторное прохождение ВЛК для всех, кто ранее был признан ограниченно пригодным к военной службе.

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