В Кремле не знают, как быть с тремя планами Трампа

Так как кремль и Банковая с 12 ноября публично отказались продолжать переговоры, то Госдепу пришлось решительно вмешаться. В результате 20 ноября в "Аксиос", "Блумберг" и других СМИ появился план имени Трампа с 28 пунктов и началась великолепная игра американских дипломатов.

Появлению "28 пунктов" предшествовали два события 19 ноября – отказ Виткоффа от встречи с Зеленским в Стамбуле и внезапный приезд в Киев военной миссии во главе с министром армии США 40-летним Дэном Дрисколлом, сыном сенатора и другом Джей Ди Вэнса. "Политико" сообщило о вылете миссии вечером 18 ноября, когда Зеленский был на пути в Стамбул. В миссию входил 61-летний генерал Рэнди Джордж, глава штаба армии США и другие ответственные военные. "Политико" верно намекало, задачка миссии оценит ситуацию в вооружённых силах Украины и при этом подсветить Дэна Дрисколла в будущее как политика.

Политико в обоих случаях не ошиблось. Через три дня Трамп отправил Дрисколла в Женеву на переговоры в компании с Рубио учится дипломатии настоящим образом, и по всей вероятности, он в январе заменит Келлога как спецпредставителя по Украине и РФ. Трамп раскрутит для республиканцев еще много политиков, готовясь к уходу от дел.

Наличие в миссии главы Генштаба вызвало в кремле сразу настороженность. Вероятно, тогда там приняли валидол и запили элитным Боярышником. Повторили 23 ноября, кого Бессент сообщил, что соглашение о недрах позволяет США финансировать военный сектор Украины. Бессанту пришлось сказать это из-за шума, поднятого с 20 ноября "28 пунктами" и криков: Трамп не дал Украине ни одного снаряда. Не будем развивать мысль Бессанта, оставим это аналитикам в РФ. Лучше насладимся игрой Трампа и Госдепа.

Так как кремль и Банковая одинаково ушли в отказку, то Госдеп сделал уникальный ход в истории дипломатии – опубликовал московские хотелки как будто план Трампа. Госдепу ничего не надо было придумывать, кремлевцы сами передали эти пункты в Анкоридже. Не факт, что пунктов было 28, как эпических панфиловцев под Москвой. Вероятно, наиболее одиозные из них в Госдепе вычеркнули.

Смысл, если русские стесняются показать миру по пунктам, чего они хотят от Украины, то мы сделаем это за них и назовем "планом Трампа". Все, даже африканцы скажут, что 28 пунктов – это ужас и колониализм, а Трамп фашист и продался Москве. Трамп переживет это. Новый мэр Нью-Йорка Мамданы полгода называл Трампа фашистом и деспотом, но 23 ноября спокойно пришел в Овальный кабинет и обсудил с ним планы вывоза мусора из города и т.п. После выхода от Трампа был вынужден объяснять журналистами, что Трамп по-прежнему фашист, но ради нью-йоркцев он готов договориться даже с фашистами. Это только русские не умеют договариваться с "укрофашистами".

Госдеп, когда он запустил "28 пунктов", обозначил Москве предел ее желаний. Если "план Трампа" – это ужас, то все, что вы захотите предложить сверх этих 28 пунктов, будет мега-ужасом, и поэтому рассматриваться не будет. Поэтому ужимайтесь в эти 28 пунктов или публикуйте свои, хоть 100 пунктов, и позорьтесь сами. В благодарность за проделанную работу может подписать с Виткоффом купчую на Арктику или еще что-то, но туннель под Беринговым проливом не предлагать.

Следующий ход. Так как все признали в "28 пунктах" план Москвы и раскритиковали за три дня с 20 по 23 ноября в пух и прах, то 23 ноября в британской "Телеграфе", которая с 2024 г. крайне оппозиционна Трампу, появились 24 пункта как ответ Европы. Вся Европа в это время находилась в Африке на саммите "Двадцатки". Так что, эти "24 пункта" можно выделить евро-африканским планам, логически работающим на понижение градуса страха из "28 пунктов".

Параллельный ему ход – переговоры 23 ноября в Женеве делегаций из США, Украины и Европы, где тоже логично должно происходить снижение градуса ужаса. Итого – "утечка" 24 ноября в финансовую "Таймс" – от 28 пунктов остали 19 пунктов и то с поправками. Украинская делегация это затем подтвердила.

Кэролайн Левит, пресс-секретарь Белого дома, тоже логично объявляет 24 ноября, что Зеленский уже никуда не улетает. В смысле на встречу с Трампом. Во-первых, долеталось. Рубио с августа отказывается вести переговоры с Ермаком, так он прислал того в Женеву, и дал еще в нагрузку Умерову. Недоставало только Чернышева или Миндича. Во-вторых, кремлевцы все равно не согласятся сейчас ни на 24 пункта, ни на 19 пунктов, и не факт, что согласятся даже на 28 пунктов без фокусов. Пусть Украина поэкономит на полетах Зеленского, а Трамп сэкономит время. Но Левит, чтобы совсем уж не подводить черту, дипломатически сообщила, что переговоры в Женеве были продуктивными, и только "остается несколько пунктов разногласий, над которыми наши команды продолжают работать". Но не сообщает, в какую газету убегут эти 19 пунктов.

То, что "убегут", можно не сомневаться. Госдеп предлагает кремлёвцам выбрать из 28, 24 и 19 пунктов с правом подчеркнуть непонравившиеся, чтобы обсудить их. В кремле опять запивают валидол элитной "Боярой". У них есть три с половиной варианта.

Первый, принявший игру Госдепа, указать на один из трех списков и начать его обсуждать. То есть влезть в переговорную яму, как называет это медведев. Второй – отвергнуть все и не влезать. Сказать, что мы ядерное государство с постоянным местом в ООН, с нами так нельзя. Третий, вывесить объявление "Кремль закрыт, все ушли думать". Третье с половиной – объявление вывесит и начать масштабное наступление в Украине. На этом настаивает герасимов и не только он. Предлагает несколько его вариантов, но требует мобилизации и соблазняет, что Запад, увидев грандиозный провал на фронте, быстро примет условия Москвы. Но в кремле знают, с учетом этого варианта Киев и посещала миссия Дрисколла и Джорджа. Не все так прямолинейно и розово, как рисует начштаба РФ.

Гамлетовское – влезать или не влезать? Совершенно не влезать тоже нельзя. От этого выбора можно избавиться и устроить в кремле транзит с переворотом. Или с перехватом, как это называет профессор Соловей. Тогда все встанет на паузу и надолго. Но для этого надо, чтобы у бабушки были яйца, как острил покойный путин.

Сложно спрогнозировать, что они выберут, но стоит посмотреть глобально на ситуацию, в которой им приходится делать выбор.

Друг Нетаньяху попытался им помочь и 23 ноября, как обычно в напряжённый момент, резко дернул "одеяло" на себя. Всего через пять дней после того, как ООН утвердила 18 ноября переход ко второму этапу перемирия в Газе с участием миротворцев, он убил пять высокопоставленных террористов Хамас. Хамас пожаловался США, что Нетаньяху снова срывает перемирие. Госдеп ответил, убейте на него, ему осталось недолго.

Израиль накрывает волны за волной скандалы, которые для Нетаньяху как Миндич-гейт. Из самых громких: погром в поселке палестинцев, устроенный евреями-подростками 11 ноября и утечка солдат над палестинцем. Из-за этой утечки арестована военная генпрокурорша. Счёт, предъявленный Нетаньяху и Галанту – около 70 тыс. убитых в Газе и более 170 тыс. раненых. Каждый восьмой обитатель. Гитлер, давший выехать 250 тыс. евреям, это 50% их числа в Германии, на фоне Нетаньяху выглядит гуманистом. Экс-военный министр Галант, которого тоже ждут в Гааге, год скрывается, чтобы не убили. Армия и спецслужбы, которых Нетаньяху делает козлами отпущения за то, что он "проспал" 7 октября, все больше смотрят косо, а с востока нависает операция аш-Шараа.

Когда 17 ноября мимо захваченных Нетаньяху Голан проехали 15 единиц сирийской бронетехники, сопровождавших военную делегацию РФ, то стало понятно, для чего аш-Шараа ездил в Москву. Он поставил условия кремлёвцам, если хотите дружить с Сирией, то настучите по голове Нетаньяху, хай убирается с Голан. Когда аш-Шарао рассказал в Овальном кабинете об этом Трампе, то тот сказал: "Ты нравишься мне. Ты действительно крутой парень". Осенью 2024 г. РФ подписала обращение в ООН от группы государств, в том числе Кореи, ЮАР и Японии, пора возвратить Голаны Сирии, и не может сдать обратно без потери лица и всего остального. В герасимовом плане войны с Израилем нет, но шойгу и лавров нервно бродили по Ближнему Востоку перед заседанием Генассамблеи ООН по второму этапу плана Трампа в Газе. Ничего не выбродили, и РФ из КНР пришлось только воздержаться при общем одобрении плана Трампа для Газы.

С Китаем все неоднозначно. Трамп поговорил 24 ноября с Си Цзиньпином об Украине и тот ответил: поступай, как считаешь нужным. Трамп не стал делать из этого секрета для кремля, чтобы там быстрее думали. В Пекине крайне недовольны тем, что кремлевцы молчат в тряпочку в то время, как с 14 ноября бушует словесная японо-китайская война.

Началась она из-за того, что премьер Санаэ Такаити мягко сказала, если КНР нападет на Тайвань, то Япония вступится за него согласно уставу ООН о праве на коллективную самооборону. В ответ китайский консул пригрозил отрубить "грязную голову" Такаити, а военное министерство КНР заявило, что Япония должна помнить уроки второй мировой. Из Токио не стали объяснять Пекину, что США сейчас на стороне Японии, и что Трамп сказал Такаити два недели назад: "Проси, что хочешь, все сделаю". Обмен любезностями между Пекином и Токио идет по нарастающей, но русской, которая с китайцем братья во век, второй неделю делает вид, что его это не касается.

Логично, что Си Цзиньпин сказал Трампу – у тебя карт-бланш на число пунктов по РФ, я вмешиваться не буду, но Владивосток лучше называть Хайшенвай, Хабаровск – Боли, Уссурийск – Шуанченцзы и далее по списку исконных наших земель. Если внесешь это 29 пунктом в свой план, то буду признателен и согласюсь, что Курилы – территория Японии, что мы в Китае никогда и не отрицали.

Совершенно однозначно с Венесуэлой. Ее армия из 123 тыс. отнюдь не против избавится от мадур и чавистов. Мадуро заявил, что мобилизовал 8 млн. Но автоматы не выдаются, так как революционеры записались в ополчение и тоже пришли за ними. Появление флота США у берегов Венесуэлы может стать сигналом к восстанию. Это очевидно всем, как и то, что у герасимового и флотоводца патрушевого плана войны в Венесуэле нет.

Оспаривать право Трампа провести СВО "Южное копье" в Венесуэле кремлевцам тоже сложно по двум причинам. Во-первых, Трамп юридически оформил свое СВО, в отличие от СВО у "путина", у которого нет ни названия, положенного любой военной операции, ни приказа на бумаге о ее начале. Есть только видеоролик с совещаниями. Во-вторых, Трамп требует лишь прекратить ввозить в США наркотики. Перейти с креольского на английский не требует. Не требует переименовать Венесуэлу из Маленькой Венеции в Маленький Вашингтон и существования венесуэльцев как нации не отрицает.

Лукашенко под боком сепаратничает из США. Анонсировал 10 ноября скорый приезд в Минск делегации из Вашингтона, с которой намерен порешать пять-шесть вопросов, но молчит. Похоже, готов пропустить войска НАТО в обмен на возвращение Смоленска в число исконных городов кривичей. На Московии может и были Рюриковичи, но в Полоцкой земле и в Смоленской всегда были кривичи, пока московиты не стали называть их в XVII в. "белорусцами".

Это далеко не все пункты, влияющие на думы кремлёвцев, принять предложение США и начать переговоры по спискам из 28, 24 или 19 пунктов, или сделать вид, что россиянцы не опустятся до того, потому что они великое государство. Настолько велико, что слово "государство" взяли с украинского языка и не признаются.