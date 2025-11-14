В деле Миндича власти пошли по худшему сценарию

Власти решили идти по худшему сценарию. Вчера я написал, что при всех участниках схемы, которые взять под стражу Миндич будет очень быстро вносить залог. При этом ни у одного из тех, кто не сбежал и задержан, нет таких денег, чтобы внести залог. Но Миндич будет делать все, чтобы вытащить их из-под ареста. Олигарх будет пытаться спасти своих людей, чтобы они вышли из-под стражи, а не дали показания, находясь под арестом. Потому обязательно нужно проверить происхождение денег. И вот мы наблюдаем, как все именно так происходит.

За двух двух работниц "бэк-офиса" по делу о хищении в энергетике - Лесю Устименко и Людмилу Зорину - внесли залог. Так, на счет Высшего антикоррупционного суда поступило 25 и 12 миллионов гривен соответственно за двоих подозреваемых

Проверяется ли происхождение денег – неизвестно. Но то, что там мутно – 100%

Программа "Схемы" уже выяснила, что многомиллионный залог за работниц "бэк-офиса" внесла вновь фирма с уставным капиталом в тысячу гривен. 13 ноября ООО "Вангар" уплатило 25 миллионов гривен залога за Устименко и 12 миллионов – за Зорину. Компания создана в мае 2025 года, по данным YouControl, не имеет недвижимого имущества или автомобилей. Также не удалось найти данные, свидетельствующие об осуществлении ею хозяйственной деятельности. Ее основной вид деятельности – производство мебели.

Миндич начал вытаскивать своих. Происхождение денег мы все понимаем.