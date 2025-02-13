Украину никто сдать не может

Сейчас многие пишут: "Трамп сдал Украину". Украина - великая страна, а не бутылка из под пива. Никто её сдать не может. Пока украинская власть и общество не потеряли волю к сопротивлению, страна сможет бороться и побеждать.

Путинская пропаганда сейчас пытается деморализовать Украину, нагнетая панические настроения в связи с последними событиями. Не будем ей помогать.

Не надо делать трагедию из того, что два старых мудака полтора часа несли словесный понос по телефону. Трамп, наверное, рассказывал Путину о своих героических подвигах по возвращению в Макдональдс пластиковых трубочек, переименованию географических объектов и превращению Газы в Ривьеру. А Путин просвещал Трампа по поводу своего права первой ночи с Екатериной 2 и взаимоотношений Рюриковичей с половцами и печенегами. Два старых неадеквата остались друг другом довольны. В следующий раз договорились обсудить все эти интереснейшие темы очно, жаль, что не в палате дурдома.

Никаких соглашений они пока не подписали и, учитывая то, что каждый из них мнит себя полубогом и живет в собственном шизомире, до чего-то конкретного им будет трудно договориться. Скорее всего, их встреча будет столь же "продуктивна" как многочисленные свидания Трампа и Ким Чен Ына.

Украина - не колония США (что бы там не вякала российская пропаганда) и сама будет принимать любые решения. Что может сделать против нее Трамп? Только одно - полностью прекратить ей помощь. Так он это уже, по сути, сделал. Новых пакетов помощи, по типу байденовских, от него ждать не приходиться. Разве что, в случае, если он поругается с Путиным по поводу использования пластиковых трубочек в Макдональдсе или презервативов при общении с Екатериной 2. Если это и произойдет, то вряд ли скоро.

Так что повторяю тут то, что я написал сразу после победы Трампа на выборах.

Ну попричитали и хватит, пора переходить к конструктивной повестке. Сейчас нужно срочно, не дожидаясь неизбежных проблем, начинать работу по созданию европейской коалиции по поддержке Украины, автономную от США (апдейт: такая работа уже активно ведется, см. последнее заявление семи крупнейших европейских стран и главы Еврокомиссии об усилении поддержки Украины). У старушки Европы деньги есть и оружие тоже. И она кровно заинтересована в том, чтобы Украина выстояла, иначе следующей будет сама Европа. Есть особо мотивированные богатейшие страны - Норвегия, например.

Раньше европейцы привычно надеялись на США. Сейчас надеяться не на кого. Придется самим брать ответственность за безопасность на континенте - помогать Украине не вслед за США, а играть в этом деле первую скрипку. Только в этом спасение Украины и самой Европы.