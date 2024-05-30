Украинцев стали чаще штрафовать за газовые плиты: как этого избежать

Штрафы за неправильную установку и ремонт газовых плит

В условиях регулярных отключений электроэнергии многие украинцы решают подключить газовую плиту или варочную поверхность. Однако важно помнить, что все работы с газовым оборудованием должны производиться только официальными газовиками!

Об этом пишет OBOZREVATEL. Для получения подробной информации о подключении газа обратитесь к оператору газораспределительной сети в вашем регионе.

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Неправильно выполненные работы могут привести к:

Штрафа

Отключение от системы газоснабжения

Утечки газа, что может повлечь за собой отравление, взрыв, повреждение имущества, увечья или гибель людей.

Как подключить газ легально и безопасно?

1. Обратитесь в центр обслуживания клиентов ОГРМ

Это оператор газораспределительной сети, обслуживающий ваше домовладение.

Контакты центра можно найти на сайте ОГРМ или позвонив по горячей линии.

2. Предоставьте необходимые документы:

Заявление от потребителя

Копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность

Копия идентификационного кода

Копии документов на право собственности помещением, где будет устанавливаться плита

Копия технического паспорта на дом или квартиру (получается в БТИ)

3. Оплатите подключение

Примерная стоимость подключения отличается в зависимости от региона и операторов ГРМ.

Цена включает почасовую оплату работы мастеров, расстояние до объекта, транспортировочные услуги и т.д.

Установка оплачивается заранее на основе предоставленного газовиками счета.

4. Получите пакет исполнительно-технической документации

Этот пакет выдает организация, выполнявшая работы.

Он подтверждает, что работы проводились легально и безопасно.

Помните!

Самовольная установка газовых устройств карается штрафом, отключением от газоснабжения и возмещением ущерба газовому оператору.

Размер штрафа может достигать 500 тысяч гривен.

Обращайтесь только к официальным газовщикам, чтобы обезопасить себя и своих близких!

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