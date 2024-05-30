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Украинцев стали чаще штрафовать за газовые плиты: как этого избежать

Игорь Романько

Штрафы за неправильную установку и ремонт газовых плит
Штрафы за неправильную установку и ремонт газовых плит

В условиях регулярных отключений электроэнергии многие украинцы решают подключить газовую плиту или варочную поверхность. Однако важно помнить, что все работы с газовым оборудованием должны производиться только официальными газовиками!

Об этом пишет OBOZREVATEL. Для получения подробной информации о подключении газа обратитесь к оператору газораспределительной сети в вашем регионе.

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Неправильно выполненные работы могут привести к:

  • Штрафа
  • Отключение от системы газоснабжения
  • Утечки газа, что может повлечь за собой отравление, взрыв, повреждение имущества, увечья или гибель людей.

Как подключить газ легально и безопасно?

1. Обратитесь в центр обслуживания клиентов ОГРМ

  • Это оператор газораспределительной сети, обслуживающий ваше домовладение.
  • Контакты центра можно найти на сайте ОГРМ или позвонив по горячей линии.

2. Предоставьте необходимые документы:

  • Заявление от потребителя
  • Копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность
  • Копия идентификационного кода
  • Копии документов на право собственности помещением, где будет устанавливаться плита
  • Копия технического паспорта на дом или квартиру (получается в БТИ)

3. Оплатите подключение

  • Примерная стоимость подключения отличается в зависимости от региона и операторов ГРМ.
  • Цена включает почасовую оплату работы мастеров, расстояние до объекта, транспортировочные услуги и т.д.
  • Установка оплачивается заранее на основе предоставленного газовиками счета.

4. Получите пакет исполнительно-технической документации

  • Этот пакет выдает организация, выполнявшая работы.
  • Он подтверждает, что работы проводились легально и безопасно.

Помните!

  • Самовольная установка газовых устройств карается штрафом, отключением от газоснабжения и возмещением ущерба газовому оператору.
  • Размер штрафа может достигать 500 тысяч гривен.
  • Обращайтесь только к официальным газовщикам, чтобы обезопасить себя и своих близких!

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