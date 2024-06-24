Украинцам повысили выплаты: на сколько и у кого выросла пенсия

В 2024 году пенсия судей выросла на 4037 гривен. В то время как их средние выплаты составляют 103 874 гривны, тогда как для остальных пенсионеров максимальные выплаты составляют десять прожиточных минимумов – 23 610 гривен.

Об этом сообщили в OBOZ.UA. Пенсионные выплаты судей рассчитываются по особой формуле. В частности, коэффициент смещения (процент от привычной зарплаты, который можно получать на пенсии) для судей с 35 годами стажа составляет 80%, тогда как для обычных граждан – менее 30%.

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С начала года средняя пенсия выросла с 5,3 до 5,7 тысяч гривен, однако выплаты различаются в зависимости от региона. В Киеве пенсионеры получают в среднем 7848 грн., а в Тернопольской области – 4399 грн.

По Украине определенное количество пенсионеров (2,72 млн. человек или 26,84%) получает до 3000 гривен, еще 17,2% пенсионеров (1,7 млн. человек) – от 3 до 4 тысяч гривен. В то время как 44% имеют выплаты до четырех тысяч гривен, а 62,6% украинцев – до 5 тысяч.

Напомним, мы уже писали, у какой категории пенсионеров вырастут выплаты в июне.

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