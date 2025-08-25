Украинец Ярослав Антонов – звезда ринга США под крылом тренера Богдана Высочанского

За каждым триумфом Ярослава стоит непревзойденный тренер Богдан Высочанский, мастер спорта Украины, многократный победитель международных соревнований, признанный профессионал с мировым именем, чьи методы и мастерство стали ключом к победам и прославлению украинской школы бокса в мире.

На фото: Тренер Богдан Высочанский с воспитанником Ярославом Антоновым На фото: Тренер Богдан Высочанский с воспитанником Ярославом Антоновым

Богдан, имея звание мастера спорта Украины и члена сборной, с 2016 года отдает всю душу тренерской деятельности. Своего питомца Ярослава тренер называет "пахарем".

"Ярослав живет в зале, он первый приходит и последний выходит, это трудолюбивый и упорный человек, он лучший апологет моего метода – много работай, много победи", отмечает Богдан.

Ярослав в своем относительно молодом для бокса возрасте уже провел 120 любительских боев, демонстрируя невероятную выносливость и техническое мастерство. Самым ярким моментом стала победа в Гимназиаде, где он в финале победил чемпиона Азии.

Высочанский автор собственного метода в боксе, который уже широко известен профессионалам, и он достаточно лаконичен. "Много работай, много побеждай" - уже как пословица у спортсменов в этом кругу.

Именно поэтому подготовка Ярослава к соревнованиям, где он победил сильнейшего боксера Азии, включала семь тренировок в неделю, 15-километровые забеги с весом, плавание и круговые тренировки – все под пристальным наблюдением Богдана.

На фото: Воспитанник Богдана Высочанского – Ярослав Антонов На фото: Воспитанник Богдана Высочанского – Ярослав Антонов

Нещодавно Антонов став переможцем турніру "Golden Gloves". Це змагання серед найсильніших боксерів Америки.

Тренер Ярослава Богдан Височанський каже, що зараз зосередився на функціональній підготовці, адже Ярослав вже технічно "відшліфований", а його психологічна стійкість вражає – він майже не відчуває хвилювання перед змаганнями.

Нам залишається чекати, коли Ярослав разом із тренером отримає світові найпрестижніші пояси. Зараз же ми з вами є свідками народження нової зірки.