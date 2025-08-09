Украине предстоит переварить очень непростые решения

Нам явно предстоит переварить очень непростые решения.

Разочарование, ресентимент, потери, сожаления - все это будет, можете не сомневаться. И это будет очень больно и на много лет. Возможно, навсегда.

Но, боюсь, особого выбора у нас не будет.

У мира есть своя цена. Она велика, но меньше той цены, что мы платим за войну.

Не стоит спешить с комментариями. Конфигурация взаимных уступок пока неизвестна, хотя логика просматривается. И она очевидно. Обе стороны должны пойти на уступки. И ни одна из сторон не может их диктовать - не дадут американцы.

Сложно будет продать это, как победу - и нам, и русским.

Нужно для себя понять, что то, что мы сохранили суверенитет и большую часть территорий - это чудо, оплаченное сотнями тысяч жизней.

Нас могло не быть.

Могут ли не договориться? Да, могут. Но судя по шороху за кулисами, будут договариваться.

Нет другого выхода.