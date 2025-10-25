Украина становится частью американских выборов 2026
Это, наверное, первые выборы за многие годы, где мы можем от этого выиграть
- Санкции Трампа стали этаким спусковым крючком, который будет задавать тренд украинского вопроса на следующий год. Трамп уже не сможет откатиться выборы состоятся в начале ноября-2026 и это та дата, к которой Трамп сделает все от себя зависящее, чтобы закончилась война.
- Стоит обратить внимание на то, что сразу после введения санкций один из главных игроков республиканской партии и один из главных авторов "антироссийской законодательной архитектуры" Линдси Грэм встретился с украинским послом в Вашингтоне Ольгой Стефанишиной. И это часть избирательной кампании республиканцев, которые не могут не понимать: если 73% избирателей-республиканцев за полную поддержку Украины, значит, нужно поддерживать Украину. Отдельно здесь важно также обратить внимание на то, что наше посольство становится важным игроком в этой предвыборной истории.
- Но при этом складывается такая ситуация, при которой демократы также вынуждены (через позицию избирателей) поддерживать Украину. И это впервые за последние три избирательных цикла, когда Украина консолидирует обе американские партии, а не становится частью импичмента Трампа или скандалов с сыном Байдена.
Выборы только стартовали. И для нас важно, чтобы мы не стали частью каких-то межпартийных скандалов. Я хочу обратить особое внимание на то, что такой сценарий (рассорить партии руками Украины) будет обязательной задачей для российских спецслужб. И здесь мы должны помнить одну старую истину: большая часть внешних проблем Украины является частью внутренних скандалов и работы полезных идиотов в Киеве. Просто чтобы стало понятнее: все самые сложные решения для нас, которое принимал МВФ, были придуманы в Киеве (поднятие цены на газ в два раза и тому подобное).
Россияне не смогут создать проблему, которую мы сами не создадим и главное, сами не раскрутим.