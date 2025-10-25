Украина становится частью американских выборов 2026

Это, наверное, первые выборы за многие годы, где мы можем от этого выиграть

Санкции Трампа стали этаким спусковым крючком, который будет задавать тренд украинского вопроса на следующий год. Трамп уже не сможет откатиться выборы состоятся в начале ноября-2026 и это та дата, к которой Трамп сделает все от себя зависящее, чтобы закончилась война. Стоит обратить внимание на то, что сразу после введения санкций один из главных игроков республиканской партии и один из главных авторов "антироссийской законодательной архитектуры" Линдси Грэм встретился с украинским послом в Вашингтоне Ольгой Стефанишиной. И это часть избирательной кампании республиканцев, которые не могут не понимать: если 73% избирателей-республиканцев за полную поддержку Украины, значит, нужно поддерживать Украину. Отдельно здесь важно также обратить внимание на то, что наше посольство становится важным игроком в этой предвыборной истории. Но при этом складывается такая ситуация, при которой демократы также вынуждены (через позицию избирателей) поддерживать Украину. И это впервые за последние три избирательных цикла, когда Украина консолидирует обе американские партии, а не становится частью импичмента Трампа или скандалов с сыном Байдена.

Выборы только стартовали. И для нас важно, чтобы мы не стали частью каких-то межпартийных скандалов. Я хочу обратить особое внимание на то, что такой сценарий (рассорить партии руками Украины) будет обязательной задачей для российских спецслужб. И здесь мы должны помнить одну старую истину: большая часть внешних проблем Украины является частью внутренних скандалов и работы полезных идиотов в Киеве. Просто чтобы стало понятнее: все самые сложные решения для нас, которое принимал МВФ, были придуманы в Киеве (поднятие цены на газ в два раза и тому подобное).

Россияне не смогут создать проблему, которую мы сами не создадим и главное, сами не раскрутим.