Украина планирует осуществить первые дальнобойные удары
Администрация Джо Байдена упразднила ограничения, запрещавшие Украине использовать американское вооружение для ударов по территории России.
В ближайшие дни, как сообщается, Украина планирует осуществить первые дальнобойные удары, хотя подробности сделки не разглашаются из соображений безопасности. Ожидается, что для ударов будут использованы ракеты Atacms с дальностью до 306 км.
Что скажу?
- Верю, я поверил. Я писал, что это ожидаемое решение после выборов. Вне зависимости от результата.
- Да, всем было плевать на красные линии от Питуна. Все дело в выборах. Господа демократы, вы ошиблись.
- Формальный повод идеален – армия КНДР здесь. Хотя бы не было его – был бы другой.
- Да, это сказка о потерянном времени. И, что еще хуже, потеряны жизнь. Как и в истории с предоставлением оружия.
- В корне эта ситуация не изменится. Но будет немного легче нам и чуть похуже им. Уже хорошо.
- У россиян все тоже в целом очень не хорошо, поэтому любое давление рано или поздно может довести их до кабзды.