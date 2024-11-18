Администрация Джо Байдена упразднила ограничения, запрещавшие Украине использовать американское вооружение для ударов по территории России.

В ближайшие дни, как сообщается, Украина планирует осуществить первые дальнобойные удары, хотя подробности сделки не разглашаются из соображений безопасности. Ожидается, что для ударов будут использованы ракеты Atacms с дальностью до 306 км.

Что скажу?