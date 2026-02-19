Українська
Удары по российским НПЗ следует расширять

Виталий Шапран

После праздников цены на топливо на российском рынке вернулись к росту. Похоже, что правительство России поспешило отменить запрет на экспорт бензина из России.

В частности, цены на бензин в России в январе выросли на 1,35% после снижения на 0,43% в декабре. В феврале цены на бензин в России продолжили расти, и это несмотря на то, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила десять дел в отношении участников торгов нефтепродуктами.

Учитывая, что уже приближается посевная, удары по НПЗ в России оказываются более уместными.

Впрочем, настоящий праздник для наших подразделений БПЛА подготовили российские страховщики, которые начали отказывать НПЗ в выплатах по страховым случаям с участием украинских БПЛА или вообще не желают страховать риски ударов БПЛА. Ущерб настолько велик, что они не были заложены на стадии установления тарифов. Общий ущерб от атак страховщики ценили в 1 трлн рублей (это где-то 20-25% годового фонда оплаты труда армии РФ), при этом, скорее всего, речь идет только о признании ими страховых случаев. Отсутствие страховых выплат за разрушение оборудования может стать системной проблемой для российских НПЗ и сильно замедлить ремонт из-за дефицита финансирования.

Источник:facebook.com

