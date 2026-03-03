У Москвы новая химера: переговоры – это не главное

Авианалёты на Иран – резкий ход, которым Трамп дал новый импульс "шахматным партиям" сразу на нескольких "досках", в том числе на "доске" переговоров в Женеве с Москвой.

27 февраля за несколько часов до начала "Эпической ярости" по пути к вертолёту Трамп сообщил журналистам, что готов частично или полностью снять санкции с РФ, если она подпишет перемирие. Срок не назвал, но это заявление коррелирует с "утечкой" в "Аксиос" 26 февраля о том, что Трамп ждёт его через месяц.

Захарова несколько раньше в этот день глумилась над европейцами на брифинге в МИД. Говорила, что их в Женеву не зовут и не позовут, и что их место под лавкой, где они должны "сидеть и не вякать". Если бы это говорила какая-нибудь симоньян или скабеева, то это было бы одно, но когда это выдаёт "главная Маша" расеи на брифинге в МИД – это совсем другое. Трамп вряд ли слушал её выступление, но его заявление о санкциях можно считать ответом.

Трамп обещает снять или смягчить санкции, если получит через месяц перемирие, но только санкции США. У США с РФ граница лишь в Беринговом проливе, а торговля и до войны была не особо активной. Основная общая деловая сфера – американские компании в РФ – заводы "Форд", Макдональдсы и другие, которых там после 2022 г. нет. Не факт, что они вернутся в РФ даже через полгода после подписания перемирия и Трамп не может приказать компаниям сделать это.

Самые полезные санкции для РФ – это европейские, но через Польшу до сих пор идёт торговля с РФ. Трамп может смягчать или снимать, но только санкции США, а не Европы, которая по мнению кремлёвцев, должна сидеть под лавкой, а не за столом переговоров, так как им не нравится мирный план Кайи Каллас, где РФ убирается из Украины, выплачивает компенсации и клянётся, что ей не нужен не только берег турецкий, но и украинский.

В результате в глазах кремлёвцев Трамп выглядит "добрым полицейским", с которым можно договориться, уступив ему "несметные сокровища расеи", а европейцы – злые. Но с ними разговаривать не надо, так как они "марионетки США" и уговорить их – проблема Трампа, если ему нужны сокровища РФ, перемирие и Нобелевская медаль. Пусть введёт против них пошлины или ещё что-то, это его проблемы, как уговорить или игнорировать. Кремлёвцы готовы сами как-нибудь разобраться с европейцами поодиночке и не напрягать этим Трампа. Поэтому мидовская Маша хамит Европе без ограничений, как Жириновский в те времена, когда он ещё не был говорящей голограммой.

Своей главной задачей кремлёвцы весь 2025 г. видели, как уговорить Виткоффа, чтобы уговорил Трампа. Считали, миссия выполнима и придумали себе дух Анкориджа. Теперь временами с обидой вскрикивают: "Это не в духе Анкориджа!". Скоро начнут жаловаться, что Трамп их развёл и обманул, и американцам место под лавкой рядом с европейцами. Медведева послали 2 марта готовить такую почву и заявить ТАСС, что РФ для победы в "СВО" переговоры не обязательны. То есть, Дмитриеву можно уже больше не летать во Флориду, в Женеву и в Абу-Даби, и шоколадки не возить.

Кремлёвцы так раздухарились, поскольку решили, что США увязнут в Иране надолго и Демпартия будет третировать Трампа этим до выборов, если ещё до них не устроит нечто типа штурма Капитолия. Кремль готов на это денег для своей агентуры в США не жалеть, включая Демпартию, среди избирателей которой поддержка Украины резко снизилась, в отличие от избирателей-республиканцев, где она выросла.

Те, кто пять дней назад обвинял Трампа, что он обманул восставших иранцев и не оказал им помощь, уже переобулись и заявляют, что бомбить государственных мужей и военные объекты в Иране – недемократично и неканонично. Теократический режим в Иране и захват им посольства США стал головной болью ещё для демократа Джимми Картера, лауреата Нобелевки за мир. Но Картер прожил сто лет и умер в 2024 г., так и не найдя ей решения. Другие за 47 лет тоже не нашли ей решения, но теперь во всё виновен Трамп. В украинском сегменте даже промелькнуло, Трамп затеял эту операцию, чтобы отвлечь внимание всех от файлов Эпштейна. Лукашенко, похоже, выгнал Подоляка из Беларуси не столько за рускомирство, как за дремучесть.

Зеленский сообщил "УП" 2 марта, что новый раунд переговоров должен был пройти в Абу-Даби до 8 марта, ориентировочно 5-6 марта, но ОАЭ бомбят и поэтому обсуждается другая площадка. Кремлёвцы, хоть и живут с духом Анкориджа, но вероятно, приедут на переговоры, так как с Ираном не всё однозначно, несмотря на то что Трамп предположил – боевые действия продлятся ещё 4-5 недель. Медведев с "переговоры нам не нужны" – это лишь прощупывание зыбкой почвы, на которую хочется вступить, но боязно.

Опасаться есть чего. Операция "Тегеран за один день", как написали в росСМИ, была блестяще выполнена, в отличие от "Киев за три дня". Иранские СМИ уже утром 1 марта дружно сообщили, духовный вождь отправился в лучший мир. Могли бы сообщить, что он на рабочем месте и даже показать видеообращение, сделанное из нарезки с предыдущих речей. Компьютерная графика творит чудеса, а содержание его речей не менялось годами. Но почему-то не сделали. Зато сообщили, что вместе с ним в резиденции погибли внучка, дочка, невестка и зять. Почему-то возникает подозрение, что все они в безопасном месте, и это не рай, а где-то на земле. Слишком всё по плану Трампа.

План Трампа построен на том, что король-солнце Луи XIV, когда изрёк чиновникам "Государство – это я", был очень близок к истине. Почти как госдумец Володин, когда сказал: "Есть путин – есть россия, нет путина – нет россии". Франция при Луи XIV стала абсолютной монархией и государством в ней был именно он. Его сановники тоже были государством, но в гораздо меньшей степени, за исключением какого-нибудь лейтенанта в глуши Канады или Луизианы. Тот в лесу тоже мог утверждать "Здесь государство – это я", вряд ли его изречение дошло бы до Парижа и оскорбило бы Луи XIV плагиатом.

У государства всегда есть фамилия и место проживания. По этим фамилиям и адресам и проходится авиация США, освобождая иранцев от необходимости штурмовать Бастилию или ещё что-то. Пока у государства и революционеров были только кремневые ружья, то шансы у них были близкими, с преимуществами у государства из-за лучшей организации. Но уже немецкие революционеры в 1848 г. пробовали использовать ракеты против армии. Теперь ракеты от имени революционеров использует Трамп и у него даже есть публичное согласие на это от Резы Пехлеви. Непубличное, вероятно, было и от Марии Мачадо.

Технологии революций тоже не стоят на месте. Власти Ирана, тем более частично обновлённые, должны, согласно плану Трампа, сохранить лицо. Поэтому никто не против, чтобы они немного постреляли и сделали гордые заявления. Цивилизацию, возможно, ещё более древнюю, чем китайская, нужно уважать. Есть и другие, современные аргументы, и Трамп согласен считаться с ними 30-40 дней до окончания траура в Иране. Заставит с этим считаться и Нетаньяху, режим которого тоже рухнет из-за нагромождения комбинаций.

Единственное, что нельзя – стрелять по танкерам в Ормузском проливе. Управление морских торговых операций Великобритании сообщало 28 февраля, что пролив открыт, но советуем проходить через него с осторожностью. То есть, не кричать в мегафон в сторону Ирана ругательства. Но какие-то лейтенанты из КСИР в прибрежных гарнизонах решили, что теперь они тут государство и стали палить по танкерам. США пришлось подавить 2 марта три военные базы на выходе из пролива и снизить возможности его блокировки.

Резюме: кремлёвцам лучше прислать делегацию, а не рассказывать, что переговоры – это для них не главное. Стоит подумать и о приглашении на них европейцев. Макрон и Мерц не просто так 2 марта рассказывали СМИ о ядерном оружии – это информация для размышлений кремлю. Мечтать нагреться на росте цен на нефть тоже не стоит: дата атаки по нефтетерминалу в Новороссийске 2 марта наводит на такую мысль.