Удары по российским НПЗ достигли целей. Не уверен, что уже выведено из строя 40% мощностей НПЗ, как об этом пишет российский РБК, скорее всего, меньше. Но и этого оказалось достаточно, чтобы унизить российские власти.

На минувшей неделе плохие новости для РФ начали прилетать от союзников.

06.10.25 Монголия анонсировала начало закупки бензина у КНР из-за запрета экспорта из РФ.

09.10.25 Киргизия ввела временный запрет на вывоз нефтепродуктов и нефти из-за повышенного спроса в регионе.

В тот же день Литва анонсировала ограничение объема ввоза дизельного топлива в баках грузовых автомобилей до 200 литров для борьбы с его нелегальным импортом из Беларуси и РФ. Поскольку официальный экспорт топлива из РФ запрещен правительством РФ, то в направлении Литвы уже не будет экспорта из СНГ.

Тем временем в самой РФ власти разных регионов публично оправдывались перед населением за очереди на заправках. В новостные ленты попали вожди Кубани, Курской и Белгородской областей, оккупированного россиянами Крыма и даже Челябинска.

По старой советской традиции борьбу с очередями коммерсанты вели с помощью цен, но это не понравилось Минэнерго РФ и Федеральной антимонопольной службе, призвавших на помощь прокуратуру. "Собачья свадьба" силовиков с коммерсантами завершилась принуждением крупных компаний к поддержке запасов топлива в регионах. Мгновенно отреагировала Роснефть, которая порадовала своих клиентов в Курской области, имеющей там запас горючего на две недели. Интересная информация для украинских сил беспилотных систем, ГУР и СБУ.

В итоге, за прошедшую неделю АИ-95 подросло в цене на 0,67%, за сентябрь топливо подорожало на 2,58%, за август – на 1,81%. Все факторы указывают, что топливная отрасль РФ стоит на коленях.

И в самом завершении прошлой недели российский диктатор своими решениями фактически признал наличие проблем в одной из ключевых отраслей экономики РФ и поднял белый флаг. 12 октября российский диктатор подписал указ о моратории на обнуление топливного демпфера до мая 2026 года.

Следом российский диктатор отменил акцизы на дизельное топливо, получаемое путем смешения. Все эти решения ведут к потерям доходов российского бюджета в 25-26 годах и к разрушению упорядоченного бюджетного процесса в РФ.

Впрочем, о бюджетном трэше в РФ поговорим позже шести регионов РФ изобрели схему, как обманывать федеральный центр, и поэтому оказались по уши в долгах, которых федеральные чиновники не замечали несколько лет. Не переключайтесь, будет интересно.