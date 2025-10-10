''Томагавки'' Трампа против блэкаутов в Украине

Трамп ещё 23 сентября разыграл на полях Генассамблеи ООН сценку для особо тупых и самоуверенных в кремле. Тогда Зеленский попросил у него дальнобойные ракеты и Трамп ответил, а почему бы и не дать. После этого ещё и сообщил, что украинская армия может не только дойти до границы, но и пойти дальше. Этим сильно обескуражил всех в кремле и тех в Украине, кто верует в "агента Краснова".

Но так как в кремле продолжали упорствовать и с 1 октября начали "энергетическую войну" ударами по Черниговской и Сумской области, обесточив полностью Шостку, то Трамп заговорил о передаче Украине ракет "Томагавк" и 7 октября сообщил, что принял такое решение. После этого эксперты и журналисты окончательно подсели на "Томагавки" и ещё более активно стали анализировать тему со всех сторон. На данный момент их общими усилиями начинает вырисовываться достаточно правильное мнение, что неделя рассуждений Трампа о "Томагавках" – это скорее шаг политического давления на Москву, чтобы принудить её к миру, чем военная реальность.

Однако, не всё так однозначно, как модно говорить на Московии с начала там "СВО".

Эксперты справедливо утверждают, что "Томагавки" – ракеты морского базирования, но так как Украина не имеет флота, то слова об их передаче пустой звук. Их поправляют те, кто глубоко в теме, а также дальновидные оптимисты.

Первые, напоминают, когда-то "Томагавки" можно было запускать и с автомобильных платформ, но после роспуска СССР их порезали. После аннексии Крыма восстановили и модернизировали. В результате появились наземные пусковые установки "Тифон" и в конце августа захарова очень громко кричала из-за размещения их на севере Японии при совместных учениях с США. Вторые утверждают, Трамп, когда говорил о "Томагавках", имел ввиду ракеты "Барракуды", которые можно запускать с самолётов, или какие-то другие. В общем, неважно, как называется ракета, лишь бы летала, поражал цель, и была у нас.

Пессимисты возражают, США ничего такого не дадут, пока в Украине не сменят власть и из военно-политического руководства не исчезнут кроты и идиоты. Говорят, ещё Байден ограничил передачу разведданных после увольнения команды Залужного, и американцы стали снимать со своего оружия некоторые секретные элементы. Они готовы вооружать армию Украины, но не армию РФ.

Близкую позицию к ним заняли верующие в "агента Краснова" и продолжают бубнить, Трамп ничего Украине не передаёт. Совсем ничего. Они игнорируют не только сообщения о пакетах вооружений, каждый по цене под миллиард, которые ЕС через НАТО закупает у США для нас, но и заявление Трамп 11 июля. Он сказал, что воспользуется полномочиями президента и будет передавать оружие напрямую со складов Пентагона, чтобы избежать бюрократической волокиты. Раннее так делал Байден. Но верующим удобней оперировать "Паляницей", "Трембитой", "Пеклом" и они уже видят "Фламинго". Притом, что завод по производству "Фламинго" пока только планируют построить в Дании под прикрытием её военной базы в Скридструпе.

В кремле тоже не остались безучастными к словам Трампа, что он принял решение передать "Томагавки". Тем более, что Трамп произнёс это в день рождения "путина" и всех его двойников. Песков сразу заявил 7 октября: "Будет серьезный виток эскалации, который не сможет поменять дела на полях для Киевского режима. Важно отдавать отчет, что речь о ракетах, которые могут быть в ядерном исполнении. Это серьезный виток эскалации".

На следующий день всё это повторил рябков из МИД, но уже без упоминания, что на переданных ракетах могут стоять ядерные боеголовки. Думцы и эксперты тоже резко возбудились и стали продвигать мысль: украинцы не смогут запустить "Томагавки" без помощи американских инструкторов, что означает, США окажутся в состоянии войны с РФ. Размышлять в слух, что после этого, они пока не решаются. "Путин" в докладе на сочинском Валдае 2 октября, конечно, заявил, что РФ воюет со всеми странами НАТО, но думцы полагают, что не до такой же степени, чтобы воевать.

В теме "Трамп и "Томагавки" есть несколько ключевых моментов.

Первый, Трамп не случайно назвал именно этот, а не другой тип ракет. В апреле 2017 г. он отдал приказ нанести удар "Томагавками" по авиабазе асадистов за использование ими химического оружия, вывезенного из Ирака при Хусейне, при бомбардировке города Хан-Шейхун, который контролировали повстанцы.

В РФ это вызвало шок и все её говорящие головы, включая израильтянина Якова Кедми, кинулись предлагать, как правильно ответить на эту выходку Трампа. Охлобыстин даже опубликовал манифест "Русский кодекс", в котором призвал создать моральный кодекс строителя русского мира, утвердить его у старцев в Афонском монастыре и после этого с их благословения объявить войну всему миру, раз он оторвался от моральных ценностей и не слушается русских. Были также предложения устроить международный трибунал над США и Трампом, выйти из договора по стратегическим вооружениям, разместить ракеты в КНДР и тому подобное.

На практике всё свелось к мидовским нотам, к отказу предупреждать США о полётах авиации РФ в Сирии и к запрету кремля Асаду применять химоружие. Последнее и было целью Трампа. После этого он стал ассоциироваться с "Томагавками" и стало очевидно – Трамп способен и не на такое, если решит, что пора. Ликвидация генерала Сулеймани лишь закрепила за ним эту репутацию. Израильтяне не решались на такое, а Трамп взял и сделал, и не стал рассказывать, что это сделала армия Люксембурга.

После разрушения рашистами к 5 октября энергосистемы Шостки и удара по поездам в Белом доме решили: пора включать репутацию Трампа на полную. Если в РФ есть "путин" с репутацией персонажа, готового в любой момент начать ядерную войну и выдать всем русским путёвки в рай, то у США на такой случай есть безбашенный Трамп.

Во избежание сомнений, что Трамп способен на всё, и в контексте темы о вменяемости Байдена во время пребывания в должности президента, республиканцы объявили, что 10 октября он пройдёт второе медицинское освидетельствование за год. Справка медиков будет и документом для историков, что Трамп передал Украине ракеты, находясь в трезвом уме и здравой памяти. Историки обожают такие бумажки, поэтому государства секретят от них архивы. Но Республиканская партия идёт другим путём и уже прикидывает, как всё должно выглядеть в глазах историков.

Здесь уместно вспомнить, что в 2022 г., когда в кремле слишком активно начали махать ядерной дубинкой, то администрация Байдена не выдержала и сообщила, можно снести Москву обычными ракетами, а не ядерными. В общем, не обязательно бомбить всю РФ, достаточно устроить разлив Москва-реки по одноимённому городу. Необходимое для этого количество бомб и ракет НАТО как-нибудь, да и соберёт. Если исчезнет собиратель "исконно русских земель", то освобождённые от него земли уйдут в свободное плавание.

Администрация Байдена следовала известной формуле – нет Москвы, нет и Расеи – Московии. Трамп, начав беседу о "Томагавках", лишь визуализирует для кремлёвцев то, о чём предупреждал их Байден. Визуализирует так энергично, что по итогам девяти месяцев его каденции никто не может назвать "сонной" администрацию Трампа. Поэтому песков с рябковым срочно заговорили о "красных линиях" и эскалации, если "Томагавки" появятся в Украине. Одновременно кремлёвские Телеграмм-каналы стали писать, в этом случае РФ разбомбит все мосты и плотины через Днепр и центры принятия решений в Киеве.

Так как эти центры находятся возле Печерского и Михайловского монастырей, а также Софийского собора, то гундяев, охлобыстин и другие могут ложиться в гроб, поскольку святыни "земли русской" исчезнут. Заметим, ещё до благословения на Афоне морального кодекса строителя русского мира. Кстати, в "Повести временных лет" есть пророчество, придёт день, когда земля перевернётся и земли греческая и русская поменяются местами. Это пророчество распространяли в XI в. волхвы-язычники, когда призывали к восстанию. Сейчас его можно интерпретировать как рекомендацию москвичам купить домик в Греции пока не началось.

Беседы Трампа о "Томагавках" это, как и долгая дискуссия в ЕС о конфискации денег РФ, – из серии дипломатические методы. Когда есть надежда достичь искомого результата угрозами, а не действиями. В данный момент администрация Трампа ставит себе задачу не допустить начала рашистами уже традиционных осенних блэкаутов в Украине, а также заставить Москву объявить перемирие и начать полноценные переговоры.

Если вспомнить, то после вторжения 2022 г. осень в Украине ежегодно начинается с блэкаутов, которые длятся до Нового года, а затем обычно почти прекращаются. В 2024 г. Москва устроила его и летом, держа в уме, что в США стартовали выборы и можно так пробовать выторговать что-то у Байдена.

Выторговали ограничения по доступу к СВИФТ, расчётам долларом за нефть и ещё что-то. В СМИ тогда никто не пытался увязать это с прекращениями блэкаутов. Так как сразу портить отношения с администрацией Трамп было нелогично, то осень и зиму 2024/2025 г. Украина прошла почти без блэкаутов, если не брать во внимание совсем прифронтовые города. Весной, когда начались встречи в Саудовской Аравии и в Турции, появился слух, что РФ и Украина непублично договорились не бить по энергетике. Трамп намекал, это не без его участия.

Поскольку после встречи на Аляске 15 августа стало понятно, кремлёвцы объявлять перемирие не хотят и осенью вернутся к тактике блэкаутов, то Трамп 23 сентября начал говорить о ракетах и о том, как далеко может продвинутся армия Украины. Раннее обещал Зеленскому дать поносить треуголку Наполеона. Поэтому на обсуждение итогов встречи на Аляске тот прибыл к Трампу впервые в костюме, побритым и всем говорил: спасибо, спасибо. Даже Марку Рютте на встрече в Киеве в День Независимости, но упорно называл росіян русскими, несмотря на то что в украинском языке слова "русские" нет.

В Белом доме не ошиблись в прогнозах о планах кремля вернуться осенью к блекаутам в Украине. Когда рашисты перешли к их реализации в Черниговской и Сумской областях, то Трамп тряхнул сирийской стариной и конкретизировался на "Томагавках", а дискуссия в ЕС о конфискации "замороженных" денег РФ оживилась. Подошла к тому, что если блэкауты будут и переговоры о перемирии не начнутся, то эти деньги запишут на счёт будущих репараций. Юристы ЕС работают над тем, как красивее вписать это в историю.

США, со своей стороны, обещают, что блэкауты в этом году будут уже двусторонними, а не односторонними, и отключения света в Белгородской и Брянской областях покажутся кремлёвцам цветочками. По сути, кремлёвцев ставят перед вопросом, как они будут слать указания в Чечню, тем более во Владивосток, если в Москве исчезнет всё электричество. Только с посыльными, но в истории был случай, когда те добрались до Дальнего Востока с известием – власть в империи сменилась, то власть успела смениться ещё раз.

Это не единственная задача на дом, которую республиканцы задают кремлю. У них есть "План победы" трёх Майклов, и слова Трампа, как далеко может продвинутся украинская армия, не пустой звук.

То, что коалицию Нетаньяху удалось убедить подписать 9 октября "План Трампа" – серьёзный успех, который отразится и на ситуации с российско-украинской войной. В кремле до последнего не верили, что это произойдёт, и 8 октября на сайте МИД выставили только фрагмент интервью лаврова "Мосты на Восток". Когда подписание произошло, то вывесили всё интервью и лавров говорил, что число погибших в Газе за год больше, чем в Украине со времён "госпереворота" 2014 г., что РФ хочет иметь военные базы в Сирии, готова за них хорошо платить, обожает всё арабское и категорически против любых "игр" в курдские автономии.

В конце заявил, РФ очень нравится китайская идея "Система глобального управления" и "мы готовы работать с китайскими коллегами, чтобы понять, как она им видится". Из Киева это видится как капитуляция РФ перед Китаем. Похоже, Трамп в Малайзии сможет уже обсудить с Си Цзиньпином "бездонные кладовые" расеи без посредничества разных дмитриевых и "путиных". Можно и вернуть росиянцам "Не смешите наши "Томагавки".