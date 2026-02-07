Українська
Суициды продолжают шириться российскими рядами!

Александр Коваленко

Вашему вниманию свежие верифицированные случаи суицидов среди российских оккупантов. Примечательно, что в одном и из случаев российский оккупант совершил сэппуку (切腹)… В общем, сам себя зарезал.

Согласно данным пользователя @GloOouD (https://x.com/GloOouD), который ведёт статистику верифицированных самоубийств, среди российских оккупантов на поле боя, таких уже 426 +/-.

В целом же, в статистику попадают только верифицированные случаи, а в общем объёме суицидов, количество значительно больше.

По словам @GloOouD (https://x.com/GloOouD), реальные цифры намного больше, поскольку многие акты самоубийства не попадают в кадр и не верифицируются на месте. Реальная картина может отличаться от верифицированной в разы, в 5 и даже больше раз.

Напомню, что согласно верифицированным данным, первый суицид оккупанта РОВ был задокументирован 23.11.2022, а рекордное количество самоубийств в зоне БД в январе 2025 – 31!

Российская армия – армия самоубийц.

Источник:Telegram

