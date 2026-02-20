Суд упраздняет тарифы Трампа. Что это значит для нашей войны?

Отмена пошлин – безусловное поражение Трампа и победа демократов. Но давайте попробуем по горячим следам сделать экспресс-анализ, как это повлияет на нашу войну.

1. Эта ситуация очевидно ослабляет Трампа. Он ставил практически все на тарифную политику. Утрата этого рычага давления (зависимость по этому вопросу от конгресса) делает вопрос сохранения контроля над конгрессом и сенатом особенно критичным для Трампа. Проще говоря, победа на ноябрьских выборах единственный шанс для Трампа остаться "страшным".

2. Нынешняя "слабость" Трампа положительно воспринимается в Европе, так как это решение позволяет передохнуть сейчас (не боясь появления новых тарифов в любой момент). Но параллельно, можно не сомневаться, Европа будет держать кулаки за поражение Трампа в ноябрьских выборах.

3. Россияне не могут не понимать, что в такой ситуации "непредсказуемость" Трампа может резко возрасти. Поэтому их стратегия "тянуть время и ни в коем случае не ссориться с Трампом" станет суперосновой их политики на этом направлении.

4. Для излома ситуации Трампу потребуются сильные внешние ходы. И есть только три точки (сейчас), где он может что-нибудь продемонстрировать: Иран, Украина и очень теоретически, Куба.

5. И здесь мы подходим к двум вопросам, от ответа на которые будет зависеть то, как будут развиваться события: во-первых, как поссорить Трампа с Путиным (убедить Трампа, что поражение Путина обеспечит победу республиканцев); во-вторых, как параллельно с этим убедить Европу, что еще 2 года войны (тезис Ишингера) – это не самое лучшее развитие событий для Европы.

Пока эти вопросы, к сожалению, выглядят как риторические.