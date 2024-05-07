Стоит ли менять вид пенсии: какие выплаты оформить выгоднее
Украинцы, имеющие право на пенсию по возрасту, могут отказаться от пенсии по инвалидности. Однако не всегда это действительно выгодный шаг.
Перед принятием решения о переходе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту рекомендуется проконсультироваться со специалистом Пенсионного фонда Украины. Об этом пишет 24tv.ua.
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Когда выгодно изменять вид пенсии:
- Лица с I или II группой инвалидности могут получать более высокие выплаты по инвалидности, чем возрастную пенсию. Это зависит от возраста и стажа работы.
- Люди с третьей группой инвалидности могут получать большую возрастную пенсию, если соотношение выплат будет выгодным. Теперь пенсия для лиц с ІІІ группой инвалидности составляет 50% от возрастной.
Исключения:
- Лица с ІІІ группой инвалидности могут получить пенсию по инвалидности в размере 100% от возрастной, если:
- Не достигли пенсионного возраста.
- Имеют полный стаж.
Как перейти на другой вид пенсии:
- Обратиться в Пенсионный фонд Украины.
- Подать специальное заявление.
- Выбранная выплата будет начисляться со дня оформления заявки.
Важно:
- Законодательство Украины позволяет выбирать только один вид пенсии из нескольких доступных.
- Доступные виды выплат:
- Пенсия по возрасту.
- Пенсия по инвалидности.
- Пенсия из-за потери кормильца.
Напомним, ранее UAportal, рассказывал, что некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку в размере 944 грн.
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