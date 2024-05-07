Стоит ли менять вид пенсии: какие выплаты оформить выгоднее

Украинцы, имеющие право на пенсию по возрасту, могут отказаться от пенсии по инвалидности. Однако не всегда это действительно выгодный шаг.

Перед принятием решения о переходе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту рекомендуется проконсультироваться со специалистом Пенсионного фонда Украины. Об этом пишет 24tv.ua.

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Когда выгодно изменять вид пенсии:

Лица с I или II группой инвалидности могут получать более высокие выплаты по инвалидности, чем возрастную пенсию. Это зависит от возраста и стажа работы.

могут получать более высокие выплаты по инвалидности, чем возрастную пенсию. Это зависит от возраста и стажа работы. Люди с третьей группой инвалидности могут получать большую возрастную пенсию, если соотношение выплат будет выгодным. Теперь пенсия для лиц с ІІІ группой инвалидности составляет 50% от возрастной.

Исключения:

Лица с ІІІ группой инвалидности могут получить пенсию по инвалидности в размере 100% от возрастной, если: Не достигли пенсионного возраста. Имеют полный стаж.



Как перейти на другой вид пенсии:

Обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Подать специальное заявление.

Выбранная выплата будет начисляться со дня оформления заявки.

Важно:

Законодательство Украины позволяет выбирать только один вид пенсии из нескольких доступных.

Доступные виды выплат: Пенсия по возрасту. Пенсия по инвалидности. Пенсия из-за потери кормильца.



Напомним, ранее UAportal, рассказывал, что некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку в размере 944 грн.

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