Спасают ли подвалы и действует ли правило двух стен: разъяснение

Подвалы не спасают или больше жути в массы…

На днях, представители ГСЧС сделали ряд заявлений, к которым с одной важно и полезно прислушиваться, а с другой, прозвучали они очень и очень странно.

Речь идёт о сообщениях, о том, что подвалы и правило "двух стен" уже не спасают и для спасения жизни необходимы более надёжные и специализированные места, типа бомбоубежища и метро. Разумеется, от таких заявлений, наших граждан, которые и так от новостей и от бессонных ночей находятся в бесконечном, конвульсирующем стрессе, поплавило ещё больше.

Хотя, в действительности, в сказанном особо нет ничего нового, но всё же, сказано это было с минимальной эмпатией и недостаточным разъяснением – минимальной пояснительной базой.

Подвалы не спасают.

Подвалы не спасают от чего? Рассмотрим основные средства поражения, которые применяются РОВ для террора гражданского населения тыловой Украины. И к этим средствам относятся как дроны-камикадзе, так и ракетные средства.

Самым опасным средством поражения были, есть и будут баллистическая и аэробаллистическая ракеты 9М723 ОТРК "Искандер" и Х-47М2 "Кинжал", а так же крылатая Х-22/32.

Опасность 9М723/Х-47М2 заключается в том, что эти ракеты в качестве боевой части используют пятисоткилограммовые бетонобойные бомбы БЕТАБ-500. Фактически, пикирование под прямым углом такой ракеты, с такой БЧ позволяет пробить не только многоэтажку насквозь, но и углубиться в подвал, с последующей детонацией. Но, эта угроза была в 2022, 2023, 2024 и продолжает сохраняться в 2025-м. То есть, ничего принципиально нового на четвёртый год войны не произошло.

Что же до Х-22/32, то её опасность в мощности боевой части – 950 кг взрывчатого вещества, взрыв которой складывает многоэтажку как карточный домик. Вспомнить хотя бы трагедию в Днепре 14 января 2023 года.

В свою очередь спасёт ли подвал, если 9М723/Х-47М2 взорвётся в 50 метрах от дома? Да. Спасёт ли подвал, если на дом рухнет разгонный блок 9М723/Х-47М2? Да. Спасёт ли подвал, если по дому прилетит кассетная БЧ 9М723/Х-47М2? Да!

Так же подвал спасает от всех типов кассетных боевых частей, от ударов ракетами Х-59/69, Х-31П и ракет, без бетонобойных боевых частей.

Подвал спасёт, если в дом влетает дрон-камикадзе Shahed-136. Вопрос, спасёт ли подвал, если Shahed-136 влетит в 16 этаж? Да. А если в 8-й или 7-й этаж? Да. Даже если в 3-й.

Что не спасёт от всего вышеперечисленного, так это точно не нахождение у окна и, созерцание работы ПВО, с последующей видео-фиксацией.

Что же до двух стен, то этот принцип не спасает от Shahed-136 с начала 2025 года, когда РОВ стали активно применять боевые части массой 90 кг. А вот от прямого попадания ракеты две стены никогда не спасали. То есть, опять-таки, особо ничего нового с 2022 года… Угрозы остались те же, точно так же как и возможности уберечься от них. И подвал представляет собой спасение в 90% от всех вышеперечисленных угроз.

К сожалению, у многих рядом с домом нет бомбоубежищ, тем более это касается метро. Подвалы и паркинги для многих являются единственными местами для укрытия. Но, когда звучит однозначное – подвал не спасает, людей окончательно плавит, а зачем вставать посреди ночи, и спускаться в сырой, грязный подвал, если он не спасёт - будь, что будет!

В свою очередь, наши сердобольные СМИ заголовки именно с таким контекстом раздули самым жирным шрифтом с гипертрофированным вниманием к вырванному из контекста шокирующему содержанию.

Вот так и живём, у одних проблемы с пояснительными навыками, у других с повествовательными. Для россии всегда было важным сеять террор и панику среди украинцев, запуская масштабные деморализующие ИПСО, но как показывает практика, никто лучше нас самих же нас не деморализует.